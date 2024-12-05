Разработчик «умной» броши Humane предложил свою ОС сторонним производителям смартфонов, телевизоров, колонок и автомобильных систем

SDK-библиотека с API для CosmosOS пока недоступна, но компания принимает заявки от потенциальных партнёров на сайте.По словам Humane, CosmosOS разработана, прежде всего, для приложений с нейросетями — в ней бизнес, а также частные разработчики смогут запускать своих ИИ-агентов и прочие сервисы.В видеопрезентации стартап показал сценарии взаимодействия с ИИ-помощником на различных устройствах с одной ОС. Сначала герой ролика едет в автомобиле и голосом просит ИИ включить отопление дома, посмотреть по чату, когда участники планируют подъехать в гости, и предложить рестораны для заказа еды.Перед домом — уже через брошь — он просит поинтересоваться в чате, чего хотели бы друзья, а на кухне — через колонку — уточняет рецепт гуакамоле, о котором «спрашивал вчера».Когда по телевизору идёт спортивный матч, герой вопрошает у «телепомощника», «сколько голов забил игрок», не называя его имени. Система сама распознала лицо. У ИИ в телефоне просит зачитать письмо, проверить календарь, чтобы понять, сможет ли он принять предложение от отправителя, и направить ответ.Когда выйдет SDK — неизвестно. В видео также есть пометка, что показанные «прототипы и сценарии могут измениться к релизу. The Verge полагает, что Humane ищет новые бизнес-направления, так как её «умная» брошь AI Pin «провалилась». При этом ничего удивительного в запуске ИИ-агентов, по словам издания, уже нет.Принцип устройства Cosmos OS Оркестрация микросервисовHumane выходцев из Apple представила «умную» брошь AI Pin за $699 в 2023 году. Она работает на процессоре Snapdragon от Qualcomm и поддерживает ИИ-решения от OpenAI. В компании надеялись, что «однажды AI Pin сможет заменить смартфон».К поставкам приступили в апреле 2024 года. Уже в мае Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Humane думает продать бизнес. Позже NYT узнало, что переговоры ведут в том числе с HP. Новостей с тех пор не было.В июне Humane призвала владельцев устройств не использовать зарядный кейс из-за риска возгорания. В октябре объявила об отзыве 10,5 тысячи аксессуаров по этой же причине.AI Pin критиковали даже самые первые «тестировщики», среди которых были и друзья, и родственники основателей, но брошь всё равно выпустили, рассказывало The Verge. Оно же писало: «С мая по август 2024 года компания получила больше возвратов брошей, чем заказов».Полина ЛааксоТехника5 мая«Безделушка для фанатиков ИИ, которым некуда девать деньги»: как показала себя «умная» брошь Humane AI Pin за $699 Рассказали технологические обозреватели зарубежных изданий.#новости #aipin #humane
Умно. А что с б(р)ошкой?
нах..й никому не нужна
С ней как всегда беды...
SDK-библиотека
Если не разбираетесь, то не надо уточнения и прочую отсебятину добавлять, пожалуйста.
Пусть себе оставит
Заявки какие-то... на ГитХаб пусть выложат, тогда и поглядим.
Так и запишем - брошь нахер никому не нужна