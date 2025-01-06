Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе домашнего интернета и мобильной связи

Они не могут выйти в онлайн, посмотреть телеканалы и дозвониться и дописаться до клиентской поддержки.Обновлено в 14:41 мск: в Роскомнадзоре объяснили сбой «аварией на магистральной сети у одного из операторов связи». По словам ведомства, её уже устранили.Количество жалоб на МТС на Downdetector.su превышает 6000 на момент публикации. Больше всего обращений поступило из Москвы, а также Московской, Нижегородской и Свердловской областей. Есть жалобы на работу «МТС Банка» и стримингового сервиса компании — Kion.Прирост сообщений об ошибках наблюдается на Downdetector от Brand Analytics и на «Сбой.рф». Повышенное число обращений также зафиксировали в сервисе «Мониторинг сбоев».Если вы клиент МТС, заметили ли проблемы?Да, интернет и/или связь работают с перебоямиСбоило чуть раньше, но сейчас всё хорошоНе заметил проблемУ меня другой оператор — покажите результатыНет голосовАнонимныйИсточник фото: «Ведомости»#новости #мтс
Тренировка по защите россиян от связи и интернетов прошла успешно.
шо опять?(
Тренировка по защите россиян от правды
Угнетает исполнительность МТС/МГТС - т.е. на самом деле им не абоненты важны как источник прибыли, а выслужиться перед РКН чтобы использовать абонентов как базу для испытаний очередных средств РКН. Их поведение напоминает эксперимент Милгрэма - там нет каких то самоограничений им скажут отключить вообще всех абонентов - они отключат.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%B0
главное тарифы подняли, а остальное пустяки, дело житейское
Сейчас многие операторы предлагают хорошие тарифы за недорого до конца января, йота, Билайн, почему бы не перейти с сохранением номера ?
да все уже подняли