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Полина Лааксо
Сервисы

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе домашнего интернета и мобильной связи

Они не могут выйти в онлайн, посмотреть телеканалы и дозвониться и дописаться до клиентской поддержки.

Обновлено в 14:41 мск: в Роскомнадзоре объяснили сбой «аварией на магистральной сети у одного из операторов связи». По словам ведомства, её уже устранили.

  • Количество жалоб на МТС на Downdetector.su превышает 6000 на момент публикации. Больше всего обращений поступило из Москвы, а также Московской, Нижегородской и Свердловской областей. Есть жалобы на работу «МТС Банка» и стримингового сервиса компании — Kion.
  • Прирост сообщений об ошибках наблюдается на Downdetector от Brand Analytics и на «Сбой.рф». Повышенное число обращений также зафиксировали в сервисе «Мониторинг сбоев».
Если вы клиент МТС, заметили ли проблемы?
Да, интернет и/или связь работают с перебоями
Сбоило чуть раньше, но сейчас всё хорошо
Не заметил проблем
У меня другой оператор — покажите результаты
Нет голосовАнонимный
Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»

#новости #мтс

1313
55
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79 комментариев
Вадим Д.

Тренировка по защите россиян от связи и интернетов прошла успешно.

45
2
1
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Egsis

шо опять?(

5
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John Doe

Тренировка по защите россиян от правды

3
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Boris Treukhov

Угнетает исполнительность МТС/МГТС - т.е. на самом деле им не абоненты важны как источник прибыли, а выслужиться перед РКН чтобы использовать абонентов как базу для испытаний очередных средств РКН. Их поведение напоминает эксперимент Милгрэма - там нет каких то самоограничений им скажут отключить вообще всех абонентов - они отключат.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%B0

ru.wikipedia.org
Эксперимент Милгрэма
2
1
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under construction

главное тарифы подняли, а остальное пустяки, дело житейское

14
2
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Rafa Ramazanoff

Сейчас многие операторы предлагают хорошие тарифы за недорого до конца января, йота, Билайн, почему бы не перейти с сохранением номера ?

3
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Кружочек

да все уже подняли

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