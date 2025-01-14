Китайские чиновники задумались о возможной продаже американского бизнеса TikTok Илону Маску — Bloomberg

В ByteDance назвали информацию агентства «вымыслом». Власти Китая начали рассматривать сценарий, который предусмаривает продажу американского бизнеса TikTok Илону Маску, рассказали осведомлённые источники Bloomberg.По их словам, предпочтительной стратегией остаётся оспаривание в Верховном суде США закона, который требует от китайской ByteDance прекратить деятельность TikTok в США к 19 января 2025 года. Однако китайские чиновники рассматривают и другие варианты на случай, если запрет не удастся отменить.Один из них предполагает, что контроль над американским подразделением TikTok может перейти соцсети X, которой владеет Маск. Обсуждения пока носят предварительный характер, отмечает агентство.В ByteDance назвали информацию Bloomberg «вымыслом» и отказались от комментариев.Фото «Ведомости» Закон о принудительной продаже или закрытии TikTok подписал в апреле 2024 года Джо Байден — из-за угрозы нацбезопасности. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон, а затем отказался затормозить его вступление в силу.Комитет Палаты представителей предупредил руководство Apple и Google о необходимости соблюдать закон — они будут обязаны удалить TikTok из своих магазинов.Юристы ByteDance попросили суд «дать новой администрации время для определения своей позиции», поскольку избранный президент Дональд Трамп публично поддерживал TikTok. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года — на следующий день после вступления в силу запрета на работу TikTok в США. #новости #tiktok
Источник Bloomberg это, случайно, не "один из пользователей X с ником @spacesudoer"?
А он переименует в X-X
А затем купит OnlyFans и переименует в XXX.com
Юристы ByteDance попросили суд «дать новой администрации время для определения своей позиции», поскольку избранный президент Дональд Трамп И у китайцев и у РФ "Трамп придэ, порядок наведэ". Братья прям 😂
У меня мелькала мысль, что Макс переплатил за убыточный Твиттер, чтобы помочь Трампу победить на выборах. До сих пор не знаю, так это или нет, но результат налицо. Если ему ещё и ТикТок перепадёт, можно будет и на результат выборов в европейских странах начать влиять, Румыния показала, что это вполне возможно.
В Румынии просто отменили результаты выборов так как выиграл ненужный кандитат ).
Причем за нужного голосовали в основном жители других стран (но с паспортом).
Демократия...
ЕС просто запретит тикток в таком случае