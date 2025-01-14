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Артур Томилко
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Китайские чиновники задумались о возможной продаже американского бизнеса TikTok Илону Маску — Bloomberg

В ByteDance назвали информацию агентства «вымыслом».

  • Власти Китая начали рассматривать сценарий, который предусмаривает продажу американского бизнеса TikTok Илону Маску, рассказали осведомлённые источники Bloomberg.
  • По их словам, предпочтительной стратегией остаётся оспаривание в Верховном суде США закона, который требует от китайской ByteDance прекратить деятельность TikTok в США к 19 января 2025 года. Однако китайские чиновники рассматривают и другие варианты на случай, если запрет не удастся отменить.
  • Один из них предполагает, что контроль над американским подразделением TikTok может перейти соцсети X, которой владеет Маск. Обсуждения пока носят предварительный характер, отмечает агентство.
  • В ByteDance назвали информацию Bloomberg «вымыслом» и отказались от комментариев.
Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 
  • Закон о принудительной продаже или закрытии TikTok подписал в апреле 2024 года Джо Байден — из-за угрозы нацбезопасности. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон, а затем отказался затормозить его вступление в силу.
  • Комитет Палаты представителей предупредил руководство Apple и Google о необходимости соблюдать закон — они будут обязаны удалить TikTok из своих магазинов.
  • Юристы ByteDance попросили суд «дать новой администрации время для определения своей позиции», поскольку избранный президент Дональд Трамп публично поддерживал TikTok. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года — на следующий день после вступления в силу запрета на работу TikTok в США.

#новости #tiktok

11
24 комментария
Griby Lenina

Источник Bloomberg это, случайно, не "один из пользователей X с ником @spacesudoer"?

8
1
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Джейкоб Петрович

А он переименует в X-X

5
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d3n.z3l

А затем купит OnlyFans и переименует в XXX.com

2
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Джейкоб Петрович

Юристы ByteDance попросили суд «дать новой администрации время для определения своей позиции», поскольку избранный президент Дональд Трамп И у китайцев и у РФ "Трамп придэ, порядок наведэ". Братья прям 😂

3
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Капустник

У меня мелькала мысль, что Макс переплатил за убыточный Твиттер, чтобы помочь Трампу победить на выборах. До сих пор не знаю, так это или нет, но результат налицо. Если ему ещё и ТикТок перепадёт, можно будет и на результат выборов в европейских странах начать влиять, Румыния показала, что это вполне возможно.

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ТрактАрист

В Румынии просто отменили результаты выборов так как выиграл ненужный кандитат ).

Причем за нужного голосовали в основном жители других стран (но с паспортом).

Демократия...

7
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Бонифаций на каникулах

ЕС просто запретит тикток в таком случае

1
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