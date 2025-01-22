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Таня Боброва
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Роскомнадзор обязал Viber хранить данные о пользователях и делиться ими с властями

Хотя в декабре 2024 года заявил о блокировке мессенджера.

  • Роскомнадзор 21 января 2025 года внёс Viber Media S.a.r.l. в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), обратила внимание «Роскомсвобода».
  • По «закону Яровой» ОРИ должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На январь 2025 года в реестре более 450 записей (учитываются внесения и вынесения из списка), в том числе о WhatsApp* и Skype.
  • В марте 2024 года правительство расширило список обязательных для хранения данных. В него включили «средства платежа» и «электронный мониторинг геолокации».
  • При этом в декабре 2024-го Роскомнадзор сообщил о блокировке Viber в России из-за нарушений требований российских законов. До этого российский суд штрафовал сервис за «фейки» о «спецоперации».
Источник: newsbytes.ph 
Источник: newsbytes.ph 

*Meta, которой принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #viber

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1
26 комментариев
Griby Lenina

Товарищ! Перед своим расстрелом не забудь заплатить налоги!

21
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Антикапустин

прям как в фильме Бразилия) оплатите электричество для стула перед казнью или пули перед расстрелом))

5
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Nerbl4 .

Самое смешное, что не "перед", а "после".

4
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Ro

Еще на похороны надо накопить

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Ultra4K

Сначала расстрел, а затем уже платить налоги, получается;)

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Васисуалий Лоханкин

Каждый день новости байтят на покупку плюса ради смайла с клоуном ) Держусь из последних сил.

5
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Ну вот, а говорили демократии и свободы слова в стране нет) вон как роскомСВОБОДА вещает

4
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