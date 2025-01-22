Роскомнадзор обязал Viber хранить данные о пользователях и делиться ими с властями

Хотя в декабре 2024 года заявил о блокировке мессенджера.Роскомнадзор 21 января 2025 года внёс Viber Media S.a.r.l. в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), обратила внимание «Роскомсвобода».По «закону Яровой» ОРИ должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На январь 2025 года в реестре более 450 записей (учитываются внесения и вынесения из списка), в том числе о WhatsApp* и Skype.В марте 2024 года правительство расширило список обязательных для хранения данных. В него включили «средства платежа» и «электронный мониторинг геолокации».При этом в декабре 2024-го Роскомнадзор сообщил о блокировке Viber в России из-за нарушений требований российских законов. До этого российский суд штрафовал сервис за «фейки» о «спецоперации».Источник: newsbytes.ph *Meta, которой принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #viber
Товарищ! Перед своим расстрелом не забудь заплатить налоги!
прям как в фильме Бразилия) оплатите электричество для стула перед казнью или пули перед расстрелом))
Самое смешное, что не "перед", а "после".
Еще на похороны надо накопить
Сначала расстрел, а затем уже платить налоги, получается;)
Каждый день новости байтят на покупку плюса ради смайла с клоуном ) Держусь из последних сил.
Ну вот, а говорили демократии и свободы слова в стране нет) вон как роскомСВОБОДА вещает