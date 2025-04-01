Количество загрузок мессенджера Signal удвоилось на фоне скандала с добавлением журналиста The Atlantic в чат с чиновниками из администрации Трампа

На пике число установок достигало 195 тысяч в сутки. По данным сервиса аналитики приложений Appfigures, в среднем Signal обычно загружают около 95 тысяч раз в сутки, пишет TechCrunch.Резкий рост установок начался после того, как главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта 2025 года рассказал, что его по ошибке добавили в групповой чат в Signal, где чиновники из администрации Дональда Трампа обсуждали план военной операции в Йемене.Представители Трампа и участники чата отрицали, что передавали «военные планы» через мессенджер. Однако 26 марта в The Atlantic опубликовали скриншоты переписки, которая содержала информацию о месте и времени военной операции, а также используемом американскими войсками оружии.Вызванный этим скандал и его освещение в прессе побудило большее число людей установить мессенджер, поясняет TechCrunch. После первой публикации Голдберга число загрузок выросло на 26%, до 120 тысяч в сутки, следует из данных Appfigures. На пике, 26 марта, оно достигало 195 тысяч в сутки, а затем начало снижаться.Фото Unsplash Signal – мессенджер с открытым исходным кодом и включённым по умолчанию сквозным шифрованием, он работает с 2014 года и пользуется популярностью у пользователей с запросом на приватность. Роскомнадзор заблокировал его в России в августе 2024-го за «нарушение требований российского законодательства».#новости #signal