ChatGPT обошёл Instagram* и стал в марте 2025 года самым скачиваемым неигровым приложением в мире — Appfigures

Это первый случай, когда ChatGPT оказался на вершине месячного топа.Источник фото: AppfiguresПо данным Appfigures, число установок ChatGPT в марте 2025-го выросло на 28% по сравнению с февралем и достигло 46 млн, пишет TechСrunch.В Appfigures считают, что рост числа установок связан не только с новыми релизами OpenAI. Глава компании Ариэль Михаэли говорит, что ChatGPT становится «глаголом» ИИ — как Google стал синонимом поиска в 2000-х.На втором месте в рейтинге Appfigures оказался Instagram*, занимавший первую строчку в январе и феврале. TikTok занял третью строчку в App Store и Google Play.В списке Facebook*, WhatsApp*, Telegram, Snapchat и Threads. Всего 10 самых популярных приложений были загрузили 339 млн раз, что на 40 млн больше, чем в феврале 2025-го.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, WhatsApp признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости