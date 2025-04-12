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Карина Пардаева
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ChatGPT обошёл Instagram* и стал в марте 2025 года самым скачиваемым неигровым приложением в мире — Appfigures

Это первый случай, когда ChatGPT оказался на вершине месячного топа.

Источник фото: Appfigures
Источник фото: Appfigures
  • По данным Appfigures, число установок ChatGPT в марте 2025-го выросло на 28% по сравнению с февралем и достигло 46 млн, пишет TechСrunch.
  • В Appfigures считают, что рост числа установок связан не только с новыми релизами OpenAI. Глава компании Ариэль Михаэли говорит, что ChatGPT становится «глаголом» ИИ — как Google стал синонимом поиска в 2000-х.
  • На втором месте в рейтинге Appfigures оказался Instagram*, занимавший первую строчку в январе и феврале. TikTok занял третью строчку в App Store и Google Play.
  • В списке Facebook*, WhatsApp*, Telegram, Snapchat и Threads. Всего 10 самых популярных приложений были загрузили 339 млн раз, что на 40 млн больше, чем в феврале 2025-го.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook, WhatsApp признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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