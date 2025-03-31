Глава OpenAI: аудитория ChatGPT «увеличилась на 1 млн пользователей за последний час»

Уникальные это пользователи или в том числе владельцы нескольких аккаунтов — Сэм Альтман не уточнил.Причину глава компании не назвал, но подписчики связали это с интересом к новому генератору изображений на основе GPT-4o, который добавили в ChatGPT 25 марта 2025 года.После релиза пользователи соцсетей начали массово делиться генерациями в стиле японского аниматора Хаяо Миядзаки и его студии Studio Ghibli.Ажиотаж вынудил саму OpenAI на время отключить доступ к инструменту для пользователей без платных подписок, а ИИ-энтузиастов — найти способ скрывать Ghibli-контент в лентах. Позже доступ «бесплатникам» вернули, но с ограничением на число генераций.Молодой Стив Джобс в стиле GhibliИлон Маск в офисе Х в стиле GhibliВ конце февраля 2025 года операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп сообщал CNBC, что ChatGPT пересёк отметку в 400 млн еженедельно активных пользователей против 300 млн в декабре 2024 года.#новости #openai