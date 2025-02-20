Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Право
Соцсети
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI рассказала о 400 млн активных пользователей ChatGPT в неделю против 300 млн в декабре 2024 года

Цель компании на 2025 год — 1 млрд пользователей.

  • Чат-бот ChatGPT пересёк отметку в 400 млн еженедельно активных пользователей, рассказал CNBC операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп. В декабре 2024 года компания говорила о 300 млн активных пользователей в неделю.
  • У компании также 2 млн корпоративных пользователей — примерно вдвое больше, чем в сентябре 2024-го, рассказал Лайткэп. Количество владельцев индивидуальных подписок он не назвал.
  • Цель OpenAI — 1 млрд пользователей в 2025 году, говорили в интервью FT ведущие менеджеры компании. Она планирует расширяться за счёт запуска ИИ-агентов, встроенного интернет-поисковика и интеграции ChatGPT с устройствами Apple.
  • Среди других планов компании — выпустить GPT-4.5, модель без функции рассуждений, известную под кодовым названием Orion. В течение нескольких месяцев может появиться и GPT-5, которая объединит рассуждающую o3 и «множество» других технологий.
  • В январе 2025 года источники WSJ говорили, что OpenAI начала переговоры о привлечении $40 млрд при оценке в $300 млрд. Если сделка состоится, раунд финансирования станет крупнейшим в истории Кремниевой долины.

#новости #openai

2
3 комментария