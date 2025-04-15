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Полина Лааксо
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Минцифры утвердило методы обезличивания персональных сведений, которыми будут наполнять государственное «озеро данных»

Система заработает в сентябре 2025 года.

  • Законопроект об обработке обезличенных данных, в том числе для обучения нейросетей, Госдума приняла ещё летом 2024 года. Загружать сведения по запросу Минцифры будут и госорганы, и бизнес (сначала — операторы связи). Согласие пользователей не предусмотрено.
  • Теперь министерство утвердило методы обезличивания. С ними ознакомились «Интерфакс» и «Ъ». Среди них: декомпозиция, при которой массив данных разбивают на части и хранят раздельно, и перемешивание — когда порядок строк и блоков изменяют, чтобы скрыть «логическую структуру».
  • Другие: преобразование, при котором сведения могут «обобщать, например по качественным значениям», а также использование идентификаторов — например, кодов или номеров вместо ФИО.
  • Бизнес сможет обезличить данные только через специальное ПО — его бесплатно предоставит Минцифры. Он должен обеспечить раздельное хранение персональных и обезличенных сведений, гарантировать их безопасность и удалять из обезличенных наборов любую закрытую или защищённую информацию.

  • Доступ к «озеру» смогут получить представители организаций, компаний и органов власти только по запросу — с указанием целей. «Вынести» данные из госконтура «будет невозможно».

Источник фото: «Журнал АО»
Источник фото: «Журнал АО»

#новости

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