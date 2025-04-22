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Артур Томилко
Сервисы

«VK Видео» начал тестировать подписку для отключения рекламы за 99 рублей в месяц

Пока на ограниченной группе пользователей, чтобы оценить спрос и реакцию аудитории.

Источник: «Код Дурова» 
Источник: «Код Дурова» 
  • Об эксперименте узнало издание «Код Дурова», которое получило от читателя скриншот из приложения «VK Видео» с предложением оформить подписку за 99 рублей в месяц.
  • Она позволяет отключить встроенную рекламу в сервисе, за исключением интеграций самих авторов внутри видео. Подписка будет работать только на территории России, отмечает издание.
  • В компании подтвердили, что проводят эксперимент по отключению рекламы с ограниченной группой пользователей, чтобы оценить спрос и реакцию аудитории. Других подробностей не привели.
Артур Томилко
Инвестиции
Чистый убыток VK в 2024 году увеличился в 2,8 раза и составил почти 95 млрд рублей

При этом выручка выросла на 23%, до 147,6 млрд рублей.

Фото РБК

#новости #vk

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