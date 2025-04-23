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Таня Боброва
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Сооснователь Discord Джейсон Ситрон уйдёт с поста гендиректора сервиса

Он останется в совете директоров.

Джейсон Ситрон. Источник: Kimberly White / Getty Images / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.nbcnews.com%2Ftech%2Fsocial-media%2Fdiscord-ceo-child-safety-ai-server-deepfake-rcna90676&postId=1944444" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">NBC News</a>
Джейсон Ситрон. Источник: Kimberly White / Getty Images / NBC News
  • Место гендиректора займёт бывший вице-председатель Activision Blizzard Хумам Сахнини, сообщила компания. Он приступит к своим обязанностям 28 апреля 2025 года. Сахнини также войдёт в совет директоров Discord.
  • Джейсон Ситрон останется в совете директоров и будет работать в качестве советника гендиректора. Станислав Вишневский, второй основатель Discord, останется на должности технического директора.
  • Ситрон и Вишневский запустили Discord, сервис для общения геймеров, в 2015 году. По собственным данным, у сервиса более 200 млн активных пользователей в месяц. Ситрон занимал пост гендиректора с момента основания компании.
  • В марте 2025 года источники FT говорили, что Discord начал предварительные переговоры с банками о выходе на биржу. Компания рассматривала IPO ещё в 2021 году, но, по словам собеседников газеты, отказалась от планов из-за «политической и рыночной неопределённости».
  • Последний раз сервис привлекал инвестиции в сентябре 2021 года. Тогда несколько инвесторов вложили в компанию $500 млн при оценке в $15 млрд.
Истории
«Если бы у Skype и Teamspeak появился ребенок со сверхспособностями, которых не было у его родителей»: история Discord

Discord задумывался как сервис для геймеров, но за шесть лет им заинтересовалась широкая аудитория — от инфлюенсеров и офисных работников до фан-клубов и школьных кружков. У приложения более 140 млн активных пользователей в месяц, в него инвестировали почти полмиллиарда долларов, а компанию оценивают в $18 млрд.

Основатели Discord: Станислав Вишневский (слева) и Джейсон Цитрон (справа) Тимоти Арчибальд для Forbes

#новости #discord

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