Сооснователь Discord Джейсон Ситрон уйдёт с поста гендиректора сервиса

Он останется в совете директоров.Джейсон Ситрон. Источник: Kimberly White / Getty Images / NBC NewsМесто гендиректора займёт бывший вице-председатель Activision Blizzard Хумам Сахнини, сообщила компания. Он приступит к своим обязанностям 28 апреля 2025 года. Сахнини также войдёт в совет директоров Discord.Джейсон Ситрон останется в совете директоров и будет работать в качестве советника гендиректора. Станислав Вишневский, второй основатель Discord, останется на должности технического директора.Ситрон и Вишневский запустили Discord, сервис для общения геймеров, в 2015 году. По собственным данным, у сервиса более 200 млн активных пользователей в месяц. Ситрон занимал пост гендиректора с момента основания компании.В марте 2025 года источники FT говорили, что Discord начал предварительные переговоры с банками о выходе на биржу. Компания рассматривала IPO ещё в 2021 году, но, по словам собеседников газеты, отказалась от планов из-за «политической и рыночной неопределённости».Последний раз сервис привлекал инвестиции в сентябре 2021 года. Тогда несколько инвесторов вложили в компанию $500 млн при оценке в $15 млрд.Истории05.07.2021«Если бы у Skype и Teamspeak появился ребенок со сверхспособностями, которых не было у его родителей»: история Discord Discord задумывался как сервис для геймеров, но за шесть лет им заинтересовалась широкая аудитория — от инфлюенсеров и офисных работников до фан-клубов и школьных кружков. У приложения более 140 млн активных пользователей в месяц, в него инвестировали почти полмиллиарда долларов, а компанию оценивают в $18 млрд.#новости #discord