Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
AI
Образование
Инвестиции
Телеграм
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

«Skype, покойся с миром»: в интернете «хоронят» сервис для общения — Microsoft обещала закрыть его 5 мая 2025 года

Но пока ещё можно совершить «последний» звонок.

  • «RIP Skype» — заметки с такими заголовками выходят 5 мая 2025 года у зарубежных СМИ. В эту дату Microsoft обещала закрыть сервис для общения и сосредоточиться на Teams.
  • Если скачать приложение Skype в App Store, на стартовом экране появится заглушка с сообщением, что сервис перестанет работать в мае 2025 года, и предложением перейти на Teams. В истории обновлений iOS-приложения разработчики написали о том же — как и месяцем ранее.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Уже установленное приложение Skype пока работает — звонки и сообщения проходят, убедилась редакция vc.ru. Но после звонка появляется баннер, что сервис доступен до 5 мая 2025 года.
  • Как сообщали в Microsoft, пользователи смогут использовать бесплатную версию Teams с учётной записью Skype — чаты и контакты перенесут автоматически (но не все: например, не будут переносить чаты с самим собой).
  • Если пользователь не хочет переходить на Teams, он может экспортировать данные из Skype — до января 2026 года. Если ничего не делать, в этом же месяце все данные удалят.
  • Skype основан в 2003 году, в 2011-м его купила Microsoft за $8,5 млрд. Сервис Teams компания представила в 2016-м.
Полина Лааксо
Мнения
«На самом деле Skype умер ещё в 2011 году — когда его выкупила Microsoft за $8,5 млрд»

5 мая 2025 года некогда знаковый сервис для общения прекратит работу. Коротко о том, что пошло не так, — в заметке.

Базовый набор пользователя Skype: постоянные «вылеты», плохое соединение, невозможность подключиться. Источник скриншотов: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.eleken.co%2Fblog-posts%2Fwhy-did-skype-fail&postId=1964308" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Eleken</a>

#новости #skype

15
2
2
87 комментариев