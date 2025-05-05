Но пока ещё можно совершить «последний» звонок.«RIP Skype» — заметки с такими заголовками выходят 5 мая 2025 года у зарубежных СМИ. В эту дату Microsoft обещала закрыть сервис для общения и сосредоточиться на Teams.Если скачать приложение Skype в App Store, на стартовом экране появится заглушка с сообщением, что сервис перестанет работать в мае 2025 года, и предложением перейти на Teams. В истории обновлений iOS-приложения разработчики написали о том же — как и месяцем ранее.Скриншот vc.ruУже установленное приложение Skype пока работает — звонки и сообщения проходят, убедилась редакция vc.ru. Но после звонка появляется баннер, что сервис доступен до 5 мая 2025 года.Как сообщали в Microsoft, пользователи смогут использовать бесплатную версию Teams с учётной записью Skype — чаты и контакты перенесут автоматически (но не все: например, не будут переносить чаты с самим собой).Если пользователь не хочет переходить на Teams, он может экспортировать данные из Skype — до января 2026 года. Если ничего не делать, в этом же месяце все данные удалят.Skype основан в 2003 году, в 2011-м его купила Microsoft за $8,5 млрд. Сервис Teams компания представила в 2016-м.Полина ЛааксоМнениявчера«На самом деле Skype умер ещё в 2011 году — когда его выкупила Microsoft за $8,5 млрд» 5 мая 2025 года некогда знаковый сервис для общения прекратит работу. Коротко о том, что пошло не так, — в заметке. #новости #skype