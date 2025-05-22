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Артур Томилко
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Google думала разрешить владельцам сайтов убирать свой контент из ИИ-сводок перед поисковой выдачей, но отказалась от идеи — Bloomberg

Единственный способ избежать попадания в сводку — полностью отказаться от индексации сайта в поисковике.

Изображение Google
Изображение Google
  • Google рассматривала возможность предоставить издателям сайтов контроль над тем, как их контент используется для генерации сводок ответов в поиске, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние документы, которые рассматривались в суде по антимонопольному делу против компании.
  • Однако Google пришла к выводу, что решение усложнит обучение поисковых ИИ-моделей, и отказалась от него. По словам вице-президента по продуктам DeepMind Эли Коллинз, способ отказаться от обучения ИИ, который компания предоставила издателям в 2023 году, не распространяется на работу поисковых моделей.
  • Чтобы избежать попадания в ИИ-сводку результатов поиска, издатели должны отказаться от сканирования Googlebot, что полностью остановит индексацию сайта в Google.
  • Компания запустила функцию AI Overviews в мае 2024 года. Она генерирует краткий ответ на заданный запрос в поиске со ссылкой на источники. Он появляется перед поисковой выдачей.
  • Издатели сайтов жаловались, что функция лишает их части трафика и выручки, поскольку пользователи меньше переходят по ссылкам из поиска.
  • В феврале 2025 года edtech-компания Chegg подала на Google в суд. По словам истца, корпорация нарушает принципы справедливой конкуренции — после запуска AI Overview трафик Chegg «сократился в разы».

#новости #google

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