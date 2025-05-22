Google думала разрешить владельцам сайтов убирать свой контент из ИИ-сводок перед поисковой выдачей, но отказалась от идеи — Bloomberg

Единственный способ избежать попадания в сводку — полностью отказаться от индексации сайта в поисковике.Изображение GoogleGoogle рассматривала возможность предоставить издателям сайтов контроль над тем, как их контент используется для генерации сводок ответов в поиске, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние документы, которые рассматривались в суде по антимонопольному делу против компании.Однако Google пришла к выводу, что решение усложнит обучение поисковых ИИ-моделей, и отказалась от него. По словам вице-президента по продуктам DeepMind Эли Коллинз, способ отказаться от обучения ИИ, который компания предоставила издателям в 2023 году, не распространяется на работу поисковых моделей.Чтобы избежать попадания в ИИ-сводку результатов поиска, издатели должны отказаться от сканирования Googlebot, что полностью остановит индексацию сайта в Google.Компания запустила функцию AI Overviews в мае 2024 года. Она генерирует краткий ответ на заданный запрос в поиске со ссылкой на источники. Он появляется перед поисковой выдачей.Издатели сайтов жаловались, что функция лишает их части трафика и выручки, поскольку пользователи меньше переходят по ссылкам из поиска.В феврале 2025 года edtech-компания Chegg подала на Google в суд. По словам истца, корпорация нарушает принципы справедливой конкуренции — после запуска AI Overview трафик Chegg «сократился в разы».#новости #google