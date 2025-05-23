«Ситидрайв» обновит приложение — в нём появятся подписка на автомобиль и автосервис

Компания хочет выйти за рамки каршеринга.Источник фото: «Ситидрайв»«Ситидрайв» станет единой платформой сервисов для автомобилистов. С 1 июня 2025 года в приложение, помимо каршеринга, добавят сервисы «Надолго» (подписка на автомобиль), «Рент» (классический прокат), «Ситидрайв для бизнеса» (решения для корпоративных клиентов), сообщили в пресс-службе компании.Все функции будут доступны в одном профиле — для всех сервисов можно привязать одну банковскую карту, а для услуг «Надолго» и «Рент» оформить аренду прямо в приложении. Обновлённое приложение заработает во всех городах присутствия.До конца июля в приложении появятся «Автосервис» (обслуживание и ремонт автомобилей на собственных СТО) и «Автотрейд» (продажа автомобилей с пробегом из парка сервиса). До конца 2025 года компания планирует запустить новые сервисы, в 2026 году — обновить программы лояльности.#новости #ситидрайв