Трафик Cloudflare в России с начала июня 2025 года сократился на 30% — до этого РКН призывал владельцев сайтов отказаться от сервиса

Впрочем, снижение трафика в ведомстве отрицают, допуская «проблемы у отдельных зарубежных провайдеров». Скриншот vc.ruСнижение объёмов трафика «Ъ» подтвердили подтвердил собеседник в одном из федеральных операторов связи. По данным Cloudflare Radar, в период с 10 июня по 20 июня 2025 года трафик в России в среднем сократился примерно на 30%, отмечает газета.Роскомнадзор (РКН) неоднократно призывал владельцев сайтов отказаться от использования зарубежных провайдеров и перейти на российские аналоги. С ноября 2024 года ведомство блокирует расширение TLS ECH, которое включено в Cloudflare по умолчанию и шифрует метаданные подключения, что в РКН считают средством обхода блокировок.При этом в Роскомнадзоре отрицают информацию о снижении трафика Cloudflare, но допускают «проблемы у отдельных зарубежных хостинг-провайдеров». В «Билайне», «Мегафоне», МТС, Т2 и «Ростелекоме» отказались от комментариев.Cloudflare используют крупные иностранные платформы, в том числе Twitch, Spotify, OpenAI и другие, говорят опрошенные «Ъ» эксперты. В России сервисом пользуются около 40% сайтов, которые могут потерять «до 30% трафика» из-за ошибок подключения и стать более уязвимыми к DDoS-атакам.При этом российские альтернативы пока не способны полностью заменить Cloudflare, отмечают специалисты. Чтобы получить те же функции, нужно подключать несколько решений одновременно, учитывать их совместимость и увеличение расходов.#новости #cloudflare