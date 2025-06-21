Минцифры назвало нецелесообразным введение SMS-оповещений о сбоях связи

В частности, закон запрещает операторам раскрывать «приёмы», которые связаны с обеспечением безопасности.Это следует из ответа министерства на запрос фракции «Новые люди», пишет РБК со ссылкой на копию документа. Её подлинность подтвердил представитель «Новых людей». В Минцифры отказались от комментариев.В своём ответе ведомство приводит несколько причин, почему считает введение SMS-информирования абонентов при сбоях связи нецелесообразным.Так, при таких оповещениях доступ к информации должен быть у всех. Но в момент сбоя у некоторых граждан может не быть доступа к интернету или мобильной связи по независящим от операторов причинам.Если недоступность услуг связи «вызвана указанием представителей оперативно-разыскных ведомств и тех, кто занимается обеспечением безопасности страны», операторы по закону должны «принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приёмов» таких мероприятий.Кроме того, настройка сетей связи и организация системы SMS-оповещения потребует много времени и денег.Депутаты фракции «Новые люди» отправили письмо Минцифры в конце мая 2025 года. Авторы считают, что система SMS-уведомлений позволит своевременно предупреждать абонентов о технических неполадках, плановых работах и ограничениях, связанных с безопасностью, включая блокировку навигации.С начала «спецоперации» в России периодически возникают проблемы в работе мобильной связи и интернета. Например, в июне 2025 года на сбои пожаловались жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. Местные власти объяснили, что проблемы с интернетом связаны с ПМЭФ, а меры необходимы для «обеспечения безопасности проведения мероприятий».#новости