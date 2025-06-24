НСПК намерена контролировать процент мошеннических операций в СБП — при повышенном уровне банки попадут под наблюдение

А если процент мошенничества после этого не уменьшится, грозят штрафы.В третьем квартале 2025 года заработает программа контроля: каждый банк получит собственный показатель подозрительных операций в СБП. Один базисный пункт приравнивается к 0,01% от общего объёма транзакций, пишет «Коммерсантъ».Если банк превысит порог в 5 базисных пунктов, его включат в антифрод-программу минимум на пять месяцев. С ним разработают план по усилению защиты и мониторинга. Если прогресса не будет, НСПК обещает штрафные меры.Кроме того, до конца 2025-го в НСПК начнут рассчитывать так называемый индекс дропов — долю карточных счетов, использованных для вывода похищенных денег. Банки с высоким индексом тоже попадут под наблюдение.При этом банк, который вернёт похищенные деньги клиенту, сможет получить премию — до 5% от суммы, но не более 5000 рублей. Предложение уже готовят к обсуждению на совете участников рынка.По данным ЦБ, через СБП в первом квартале 2025 года прошло 22,6 трлн рублей, из них более 2 млрд рублей — хищения. Это 0,009% от объёма операций.Опрошенные «Ъ» эксперты считают порог в 5 базисных пунктов завышенным. В программу НСПК попадут только небольшие банки с низким оборотом, считают они. В 2024 году общий уровень мошенничества составлял всего 0,0006%. Среди других опасений — слишком жёсткий антифрод может привести к блокировкам легитимных операций и потере лояльности клиентов.#новости #нспк