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Таня Боброва
Сервисы

WhatsApp* начал тестировать ИИ-сводки непрочитанных сообщений в чатах

Пока в США.

  • Мессенджер рассказал в своём блоге о Message Summaries — функции на базе Meta* AI, которая позволит суммировать содержание непрочитанных сообщений в чате.
  • Message Summaries использует технологию Private Processing, поэтому Meta* и WhatsApp* не получают доступ к сообщениям и сводкам, утверждает компания. ИИ-сводки будут доступны только пользователю. Функция по умолчанию выключена.
  • На старте функция будет доступна в США для английского. В 2025 году компания рассчитывает добавить другие языки и страны.
Источник: WhatsApp*

*Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

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