WhatsApp* начал тестировать ИИ-сводки непрочитанных сообщений в чатах

Пока в США.Мессенджер рассказал в своём блоге о Message Summaries — функции на базе Meta* AI, которая позволит суммировать содержание непрочитанных сообщений в чате.Message Summaries использует технологию Private Processing, поэтому Meta* и WhatsApp* не получают доступ к сообщениям и сводкам, утверждает компания. ИИ-сводки будут доступны только пользователю. Функция по умолчанию выключена.На старте функция будет доступна в США для английского. В 2025 году компания рассчитывает добавить другие языки и страны.Источник: WhatsApp**Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #whatsapp