«Яндекс» отменил плату за использование модели YandexGPT 5 Pro в «Алисе» — чтобы привлечь пользователей чат-ботов «мировых конкурентов»

В платную подписку теперь войдут другие функции.До этого «продвинутая» YandexGPT 5 Pro с режимом «рассуждений» была доступна в «Алисе Про» за 100 рублей в месяц. Теперь ей можно будет пользоваться бесплатно на сайте, главной странице «Яндекса» и в чате с «Алисой» в приложениях. В десктопном «Браузере» и версии для iOS она появится позже.В бесплатном режиме открыли доступ к работе с файлами в формате PDF, TXT, DOC и DOCX, а также обновлённому генератору картинок — он создаёт изображения «с меньшим числом дефектов».Представитель «Яндекса» рассказал РБК, что компания хочет таким образом привлечь новых пользователей — тех, «кто ещё не пользуется нейросетями, и тех, кто уже пользуется продуктами мировых конкурентов».В подписке на «Алису» останутся другие функции. Среди них — режим практики английского языка, детские сценарии, образовательные игры и Live-режим с «умной» камерой для распознавания предметов в мобильном приложении «Алисы».Также в «Алисе Про» появилась функция персонализированного общения. Модель «учитывает», что пользователь рассказывал о себе в предыдущих диалогах, например, его увлечения и любимые блюда. Она доступна в чате и на «умных» устройствах, для этого нужно авторизоваться в «Яндексе» или сказать колонке: «Алиса, давай познакомимся».Компания рассматривает разные способы монетизации чат-бота в будущем, включая рекламную модель, сообщил глава «Алисы» и «умных» устройств «Яндекса» Валерий Стромов.Несколько мировых ИТ-компаний предоставляют бесплатный доступ к «рассуждающим» моделям, в том числе R1 от китайской DeepSeek, Claude Sonnet 4 от Anthropic, o4-mini от OpenAI и Magistral от французской Mistral.#новости