«Ростелеком» запустил площадку для продажи игр, а также покупки подписок и игровых валют

В компании обещают, что каталог будет пополняться.Платформа называется «Ростелеком Игровой». Как отметили в «Коммерсанте», это «перезапуск» проекта «Игровой Маркет».Через сервис можно купить ключи для более чем 3000 игр на ПК или консолях, включая недавние релизы вроде Helldivers 2 (6699 рублей) и Warhammer 40,000: Space Marine 2 (10 тысяч рублей для Xbox).В будущем на площадку обещают добавить игры Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign и Stellar Blade и другие релизы 2025 года.Помимо этого, через «Ростелеком Игровой» можно пополнить сервисы PS Store и eShop в разных регионах и купить подписки для игр вроде Warface и «Аллоды Онлайн».«Игровой Маркет» компания запустила в 2019 году в партнёрстве с издательством «Бука». О планах развивать ещё один подобный проект «Ъ» со ссылкой на источники сообщил в начале июля 2025 года.#новости