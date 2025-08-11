Популярное
Некоторые пользователи Firefox пожаловались на перегруз центрального процессора — они думают, что его вызывает ИИ-группировка вкладок

Функцию добавили в версию Firefox 141.0.

Источник: Mozilla
  • «Локальная модель распознаёт похожие вкладки, автоматически группирует их и предлагает название. Всё происходит прямо на вашем устройстве, чтобы обеспечить приватность», — цитирует анонс разработчика Tom's Hardware.
  • Обновление вышло 22 июля 2025 года, но «умную» группировку «раскатывали» постепенно, поэтому, как предполагает издание, сообщения о проблемах только появляются.
  • Часть пользователей заметила, что нагрузка на центральный процессор «скачет» без видимых на то причин, а аккумулятор ноутбука разряжается нетипично быстро. Среди теорий — что ресурсы потребляет фоновая обработка запросов на «умную» группировку, которые получает модель.
  • Упоминаний этой проблемы в следующих обновлениях нет.

Кому пришла в голову «потрясающая» мысль запускать локальную модель, когда у большинства компьютеров всё ещё нет нейронных процессоров?!

@enigmaxg2

Дорогая Mozilla, ради всего святого, не пичкай браузер всем этим ИИ-говном. <...> Я против того, чтобы эта хрень разгоняла мне процессор и убивала батарею. В чём смысл? Функция плохая.

Позорно, что и Firefox туда же. Задача браузера — загружать и рендерить веб-страницы!

@st8ic88

