Некоторые пользователи Firefox пожаловались на перегруз центрального процессора — они думают, что его вызывает ИИ-группировка вкладок

Дорогая Mozilla, ради всего святого, не пичкай браузер всем этим ИИ-говном. <...> Я против того, чтобы эта хрень разгоняла мне процессор и убивала батарею. В чём смысл? Функция плохая.

Позорно, что и Firefox туда же. Задача браузера — загружать и рендерить веб-страницы!