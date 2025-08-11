В Санкт-Петербурге до конца 2025 года запретят мигрантам работать курьерами

Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг и создание рабочих мест для россиян, отметили в Смольном.Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов. Оно вносит изменения в документ от 28 июля 2025-го, который запрещает иностранцам, работающим на основании патента, до конца 2025 года оказывать услуги такси.Теперь помимо ограничений для таксистов в постановление добавили аналогичный запрет для курьеров. Среди указанных ОКВЭД: курьерская деятельность, курьерская доставка с использованием различных видов транспорта, доставка еды на дом, прочие курьерские услуги.Бизнесу дали время на адаптацию к новым правилам до 11 ноября 2025 года.Власти Санкт-Петербурга уже ужесточили правила работы доставщиков. С 1 июля 2025 года для курьеров на средствах индивидуальной мобильности ограничили скорость на тротуарах и в пешеходных зонах 10 км/ч и ввели «запретные зоны» для доставки на СИМ. С 15 июля — ввели требования к внешнему виду.#новости #санктпетербург