Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

В Санкт-Петербурге до конца 2025 года запретят мигрантам работать курьерами

Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг и создание рабочих мест для россиян, отметили в Смольном.

  • Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов. Оно вносит изменения в документ от 28 июля 2025-го, который запрещает иностранцам, работающим на основании патента, до конца 2025 года оказывать услуги такси.
  • Теперь помимо ограничений для таксистов в постановление добавили аналогичный запрет для курьеров. Среди указанных ОКВЭД: курьерская деятельность, курьерская доставка с использованием различных видов транспорта, доставка еды на дом, прочие курьерские услуги.
  • Бизнесу дали время на адаптацию к новым правилам до 11 ноября 2025 года.
  • Власти Санкт-Петербурга уже ужесточили правила работы доставщиков. С 1 июля 2025 года для курьеров на средствах индивидуальной мобильности ограничили скорость на тротуарах и в пешеходных зонах 10 км/ч и ввели «запретные зоны» для доставки на СИМ. С 15 июля — ввели требования к внешнему виду.

#новости #санктпетербург

9
2
2
1
72 комментария