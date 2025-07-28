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Евгения Евсеева
Транспорт

В Санкт-Петербурге до конца 2025 года запретили мигрантам работать в такси

Продлят ли ограничение — неизвестно.

Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Документ вступит в силу через десять дней.
  • Ограничение будет действовать до конца 2025 года. Также комитету по труду и занятости поручили до ноября 2025-го сформировать предложения по запрету на работу мигрантов в такси на 2026 год.
  • Речь об иностранцах, работающих на основании патента. Цель — «повысить качество и безопасность перевозок», а также «создать дополнительные рабочие места для россиян».
  • Для работодателей выделили трёхмесячный переходный период, в течение которого они смогут завершить «действующие трудовые отношения» и привлечь новых сотрудников.
  • Также в Санкт-Петербурге с 1 июля 2025 года для курьеров на средствах индивидуальной мобильности ограничили скорость на тротуарах и в пешеходных зонах до 10 км/ч и ввели «запретные зоны» для доставки на СИМ. С 15 июля — ввели требования к внешнему виду: идентификационные номера, светоотражающие элементы и трекеры.

#новости #санктпетербург

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