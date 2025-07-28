В Санкт-Петербурге до конца 2025 года запретили мигрантам работать в такси

Продлят ли ограничение — неизвестно. Источник: «Яндекс Карты»Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Документ вступит в силу через десять дней.Ограничение будет действовать до конца 2025 года. Также комитету по труду и занятости поручили до ноября 2025-го сформировать предложения по запрету на работу мигрантов в такси на 2026 год.Речь об иностранцах, работающих на основании патента. Цель — «повысить качество и безопасность перевозок», а также «создать дополнительные рабочие места для россиян».Для работодателей выделили трёхмесячный переходный период, в течение которого они смогут завершить «действующие трудовые отношения» и привлечь новых сотрудников.Также в Санкт-Петербурге с 1 июля 2025 года для курьеров на средствах индивидуальной мобильности ограничили скорость на тротуарах и в пешеходных зонах до 10 км/ч и ввели «запретные зоны» для доставки на СИМ. С 15 июля — ввели требования к внешнему виду: идентификационные номера, светоотражающие элементы и трекеры.#новости #санктпетербург