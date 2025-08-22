Госуслуги подверглись «массированной DDoS-атаке из-за рубежа» — из-за этого сервис может сбоить у некоторых пользователей

Проблемы могут возникать при входе в аккаунт на сайте и в приложении.Но в целом Госуслуги «работают в штатном режиме», а «все атаки успешно отражаются», сообщило Минцифры.Количество жалоб на downdetector.su за последний час — 142. За сутки — 1280. В основном о проблемах сообщают пользователи из Вологодской и Костромской областей, Камчатского края, Санкт-Петербурга и Смоленской области.Источник фото: «РИА Новости»20 августа 2025 года Минцифры сообщило, что Госуслуги смогут присылать одноразовый код для входа в мессенджер Max — в качестве дополнительного способа защиты аккаунта.#новости #госуслуги