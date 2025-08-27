Google опровергла технические проблемы на своей стороне на фоне сбоев Google Meet в России

В Роскомнадзоре отрицают, что блокируют сервис.Некоторые пользователи из России снова пожаловались на сбой в работе сервиса видеоконференций днём 27 августа 2025 года. За сутки, по данным на 21:00 мск, Downdetector зафиксировал больше 1500 жалоб.В Google сообщили РБК, что знают о проблемах с доступом пользователей к Google Meet в России. По словам компании, они не связаны с техническими проблемами на её стороне.В Роскомандзоре напомнили, что не ограничивают работу Google Meet.Предыдущий сбой случился 22 августа 2025 года. Он произошёл на фоне роста скачиваний приложения из-за проблем со звонками в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).Полина ЛааксоСервисы23 авгМВД: «Прямо сейчас основным способом связи [у злоумышленников среди альтернативных] становится Google Meet» 22 августа 2025 года некоторые россияне сообщили о сбое у сервиса. РКН тогда заявил, что не ограничивает его работу.#новости #googlemeet #google