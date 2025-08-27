Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Путешествия
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Google опровергла технические проблемы на своей стороне на фоне сбоев Google Meet в России

В Роскомнадзоре отрицают, что блокируют сервис.

  • Некоторые пользователи из России снова пожаловались на сбой в работе сервиса видеоконференций днём 27 августа 2025 года. За сутки, по данным на 21:00 мск, Downdetector зафиксировал больше 1500 жалоб.
  • В Google сообщили РБК, что знают о проблемах с доступом пользователей к Google Meet в России. По словам компании, они не связаны с техническими проблемами на её стороне.
  • В Роскомандзоре напомнили, что не ограничивают работу Google Meet.
  • Предыдущий сбой случился 22 августа 2025 года. Он произошёл на фоне роста скачиваний приложения из-за проблем со звонками в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Полина Лааксо
Сервисы
МВД: «Прямо сейчас основным способом связи [у злоумышленников среди альтернативных] становится Google Meet»

22 августа 2025 года некоторые россияне сообщили о сбое у сервиса. РКН тогда заявил, что не ограничивает его работу.

Источник фото: Bloomberg

#новости #googlemeet #google

10
1
39 комментариев