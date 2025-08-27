Популярное
Полина Лааксо
Сервисы

Некоторые пользователи из России снова пожаловались на сбой Google Meet

У кого-то не открывается сайт и не загружается приложение. Кого-то «выбрасывает» из звонков.

  • Число жалоб на Downdetector.su превысило 250 за последний час. За сутки поступило 660 сообщений о проблемах.
  • В основном жалобы идут из Мурманской и Вологодской областей, Москвы и области, а также из Санкт-Петербурга. Роскомнадзор (РКН) пока не комментировал неполадки.
  • Предыдущий сбой случился 22 августа 2025 года — на фоне роста скачиваний приложения, вызванного проблемами со звонками в Telegram и WhatsApp*. РКН тогда заверял, что ограничений не вводил.
Источник фото: КП
Источник фото: КП
  • 13 августа 2025 года РКН признался, что «частично ограничивает» звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Цель меры — «противодействие преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов». Якобы сервисы используют для обмана, вымогательства и террористической деятельности.
  • По словам Минцифры, решение должно помочь «эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников».
  • 23 августа МВД рассказало, что мошенники ищут возможности обходить блокировку звонков по сотовой связи и их основным способом среди альтернативных становится Google Meet. Как работают схемы с сервисом аудио- и видеоконференций — не уточняли.
Полина Лааксо
Сервисы
Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp*: как она может работать и когда её снимут

Роскомнадзор (РКН) не называет свои меры блокировкой и говорит, что это «частичные ограничения».

Источник фото: «Роскомсвобода» 

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости #googlemeet

7
2
1
49 комментариев