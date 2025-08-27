Некоторые пользователи из России снова пожаловались на сбой Google Meet

У кого-то не открывается сайт и не загружается приложение. Кого-то «выбрасывает» из звонков.Число жалоб на Downdetector.su превысило 250 за последний час. За сутки поступило 660 сообщений о проблемах.В основном жалобы идут из Мурманской и Вологодской областей, Москвы и области, а также из Санкт-Петербурга. Роскомнадзор (РКН) пока не комментировал неполадки.Предыдущий сбой случился 22 августа 2025 года — на фоне роста скачиваний приложения, вызванного проблемами со звонками в Telegram и WhatsApp*. РКН тогда заверял, что ограничений не вводил.Источник фото: КП13 августа 2025 года РКН признался, что «частично ограничивает» звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Цель меры — «противодействие преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов». Якобы сервисы используют для обмана, вымогательства и террористической деятельности.По словам Минцифры, решение должно помочь «эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников».23 августа МВД рассказало, что мошенники ищут возможности обходить блокировку звонков по сотовой связи и их основным способом среди альтернативных становится Google Meet. Как работают схемы с сервисом аудио- и видеоконференций — не уточняли.Полина ЛааксоСервисы13 авгБлокировка звонков в Telegram и WhatsApp*: как она может работать и когда её снимут Роскомнадзор (РКН) не называет свои меры блокировкой и говорит, что это «частичные ограничения».*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости #googlemeet