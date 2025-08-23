МВД: «Прямо сейчас основным способом связи [у злоумышленников среди альтернативных] становится Google Meet»

Интерес мошенников к платформе обусловлен двумя ключевыми причинами:

1. Сложностью расследований. Оперативное получение информации от американской компании Google для расследования уголовных дел практически невозможно. Это защищает коммуникации преступников.

2. Широкая распространённость приложения. Оно предустановлено на большинстве смартфонов с Android, что упрощает мошенникам задачу: у многих пользователей оно уже есть, и не требуется долго уговаривать человека установить «неизвестное» приложение.