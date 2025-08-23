Популярное
Полина Лааксо
Сервисы

МВД: «Прямо сейчас основным способом связи [у злоумышленников среди альтернативных] становится Google Meet»

22 августа 2025 года некоторые россияне сообщили о сбое у сервиса. РКН тогда заявил, что не ограничивает его работу.

Источник фото: Bloomberg
  • Управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рассказало ТАСС о росте количества «мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь».
  • Однако злоумышленники, по словам ведомства, ищут способы обходить блокировку таких звонков. Оно фиксирует отдельные схемы с FaceTime и мессенджером Max. При этом «основным способом связи становится сервис Google Meet».

Интерес мошенников к платформе обусловлен двумя ключевыми причинами:

1. Сложностью расследований. Оперативное получение информации от американской компании Google для расследования уголовных дел практически невозможно. Это защищает коммуникации преступников.

2. Широкая распространённость приложения. Оно предустановлено на большинстве смартфонов с Android, что упрощает мошенникам задачу: у многих пользователей оно уже есть, и не требуется долго уговаривать человека установить «неизвестное» приложение.

управление МВД
  • 13 августа регулятор признался, что «частично ограничивает» звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Цель меры — «противодействие преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов». Якобы сервисы используют для обмана, вымогательства и террористической деятельности.
  • По словам Минцифры, решение должно помочь «эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников».
Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp*: как она может работать и когда её снимут

Роскомнадзор (РКН) не называет свои меры блокировкой и говорит, что это «частичные ограничения».

Источник фото: «Роскомсвобода» 

74 комментария