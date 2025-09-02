Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

«Яндекс Карты» разрешили пользователям загружать собственные 3D-модели зданий

Они помогут сделать карты городов реалистичнее, а предпринимателям позволят выделить свои объекты среди других, считают в сервисе.

  • Чтобы загрузить 3D-модель, нужно ознакомиться с техническим заданием и отправить объект через форму на сайте, рассказали в компании.
  • Предлагать можно 3D-модели городских ориентиров: достопримечательностей, зданий с «интересной архитектурой» и других объектов, включая коммерческие организации и заведения.
  • Пока в «Карты» будут добавлять только одноцветные трёхмерные модели. Они должны передавать «индивидуальный облик» здания без чрезмерной детализации, чтобы не перегружать устройства.
  • Каждую загруженную пользователями модель команда модераторов проверит на соответствие техническому заданию.
  • «Яндекс Карты» начали добавлять 3D-модели осенью 2023 года. Сейчас в сервисе около 600 детализированных 3D-объектов по всей России.

#новости #яндекскарты

5
1
28 комментариев