«Яндекс Карты» разрешили пользователям загружать собственные 3D-модели зданий

Они помогут сделать карты городов реалистичнее, а предпринимателям позволят выделить свои объекты среди других, считают в сервисе. Чтобы загрузить 3D-модель, нужно ознакомиться с техническим заданием и отправить объект через форму на сайте, рассказали в компании.Предлагать можно 3D-модели городских ориентиров: достопримечательностей, зданий с «интересной архитектурой» и других объектов, включая коммерческие организации и заведения.Пока в «Карты» будут добавлять только одноцветные трёхмерные модели. Они должны передавать «индивидуальный облик» здания без чрезмерной детализации, чтобы не перегружать устройства.Каждую загруженную пользователями модель команда модераторов проверит на соответствие техническому заданию.«Яндекс Карты» начали добавлять 3D-модели осенью 2023 года. Сейчас в сервисе около 600 детализированных 3D-объектов по всей России.#новости #яндекскарты