YouTube сделал поддержку мультиязыковой озвучки доступной для всех каналов — авторы должны загружать её сами

До этого функцию тестировали с несколькими крупными каналами.Источник: BeMultilingualФункция мультиязыковой озвучки YouTube позволяет автору добавить к видео дорожки с переводом на другие языки. Их необязательно загружать одновременно — платформа считает каждую языковую версию новым роликом и не понижает её в ленте, сообщил главред редакторского контента YouTube Рене Ричи.Аудиодорожка с переводом должна быть в формате, поддерживаемом платформой, и совпадать по длительности с видео. Озвучку можно создать с помощью сторонних сервисов — например, повар Ник ДиДжованни с 28 млн подписчиков пользуется услугами студии Human Voice Over.Блогер MrBeast считает, что нововведение избавляет от надобности дублировать каналы для разных языков и упрощает управление контентом.Впервые о мультиязыковой озвучке YouTube сообщил в 2023 году. Первыми её стали использовать MrBeast, шеф-повар Джейми Оливер, продакшн-студия Fremantle с шоу Got Talent и The X Factor, а также канал W4tch TV с документальными фильмами. В 2024 году платформа расширила число участников пилотной программы.У авторов, протестировавших новую функцию, более четверти экранного времени пришлось на просмотры видео с неоригинальной аудиодорожкой, сообщает YouTube. А на канале Оливера ролики с иностранной озвучкой смотрели в три раза чаще, чем с оригинальной.В декабре 2024 года сервис запустил автоматическую ИИ-озвучку для нескольких языков. А летом 2025-го начал тестировать функцию адаптации обложки под язык зрителя.#новости #youtube