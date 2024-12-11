YouTube добавил функцию автоматического дубляжа видео для нескольких языков

Её тестировали с лета 2023 года. Автоматический дубляж стал доступен для «сотен тысяч» каналов, ориентированных на образовательный контент, сообщила платформа. В качестве примеров приводят ролики о том, как приготовить настоящий гратен или сшить традиционную индийскую одежду.Дубляж генерируется при загрузке видео. Автор может прослушать его в личном кабинете и удалить звуковую дорожку на другом языке, если ему не понравится её качество. Сделать это можно как до, так и после публикации ролика.Если видео на английском языке, оно будет дублировано на французский, немецкий, хинди, индонезийский, итальянский, японский, португальский и испанский. Если на одном из этих языков, то дубляж будет на английском.Зрители могут выбрать подходящую звуковую дорожку в настройках плеера.Изображение YouTubeYouTube начал тестировать функцию автоматического дубляжа с ограниченным числом авторов летом 2023 года. Инструмент работает на базе ИИ-сервиса Aloud, разработанного в инкубаторе Google Area 120.«Яндекс» добавил автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах (кроме лицензионного контента) в «Браузере» в сентябре 2021 года. В ноябре появился закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком. В августе 2022-го — синхронный перевод прямых трансляций. А в апреле 2023-го — автоматический перевод видео с китайского языка.#новости #youtube
Ну так вроде в яндексе было что то вроде дубляжа, вернее озвучки иностранных роликов, с одной стороны крайне удобно, с другой даже это не заставило меня поставить яндекс браузер))
В яндексе такое качество, что лучше этого не слышать.
Можно поставить в любой браузер Tampermonkey и через него загрузить скрипт с закадровым переводом от Яндекса. работать будет точно также.
Если у меня на телевизоре начнет ютуб запускаться, я буду уже доволен
на роутере ставится впн и заворачиваются маршруты на заблокированные ресурсы. все устройства начинают работать без доп ковыряний
Потратил немного времени, и я уже доволен
Ещё бы голосом оригинала переводили было бы топ