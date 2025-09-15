Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Инвестиции
Крипто
Право
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

Минцифры создаст перечень организаций, которые смогут устраивать массовые обзвоны без согласия абонентов

Кто в него войдёт — пока неизвестно.

Источник фото:  Global Look Press
Источник фото:  Global Look Press
  • Перечень определят после согласования в заинтересованными органами исполнительной власти, рассказали «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое Минцифры направило ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89».
  • В министерстве подтвердили газете, что прорабатывают список структур, которые смогут «инициировать массовые вызовы без получения обязательного согласия абонента».
  • С 1 сентября 2025 года россияне могут отказаться от получения массовых вызовов и рассылок — право входит в первый пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками, который Госдума приняла в марте 2025 года. Звонки от органов власти и подведомственных организаций под блокировку не попадают.
  • По данным «Ъ», требования привели к тому, что блокируются в том числе «полезные» вызовы — например для подтверждения операций. В «Мегафоне» пояснили: закон не разделяет массовые звонки на типы, поэтому при получении заявки оператор «обязан заблокировать все звонки, которые идентифицируются как массовые».

#новости

14
46 комментариев