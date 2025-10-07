Мессенджер Max добавил для физлиц возможность подписывать документы через «Госключ»

До этого подписание документов было возможно только по инициативе компании.Источник: Max Пользователи могут подписать договор купли-продажи, обращение в суд и другие документы с помощью чат-бота «Госключ», рассказали в VK.Для этого нужно обновить мессенджер до последней версии, иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах и сертификат электронной подписи.Для подписания нужно найти чат-бот «Госключ» по названию в поиске Max, подтвердить профиль для первого использования бота с помощью Госуслуг, загрузить необходимые документы, выбрать тип электронной подписи и подтвердить подписание.Если у пользователя нет приложения «Госключ», мессенджер перенаправит в магазин для его установки.Max встроил технологию электронной подписи «Госключ» в августе 2025 года. Направлять договоры на подписание могли компании. Теперь пользователи могут сами подписать документы и отправить их собеседнику.#новости #max