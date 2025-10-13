Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

Slack начал тестировать обновление инструмента для напоминаний и уведомлений Slackbot, которое превращает его в ИИ-помощника

Он сможет давать персонализированные ответы на основе переписок, файлов и других данных.

Скриншот: Slack
Скриншот: Slack
  • Обновлённый Slackbot тестируют сотрудники Salesforce, рассказали The Verge в Slack. Например, пользователь может спросить у бота: «Какие у меня задачи на сегодня?» или «Есть ли обновления по проекту?».
  • В компании отметили, что Slackbot способен выполнять и «более сложные» задачи: составить план запуска продукта, собрать информацию из разных каналов, а также сгенерировать публикации для соцсетей с учётом тональности бренда.
  • В компании не раскрыли, на основе каких моделей работает обновлённый Slackbot, но отметили, что не передают данные пользователей для обучения ИИ.
  • Когда он станет доступен всем клиентам Slack, не уточнили. Но клиенты смогут отказаться от его использования.
  • Slack добавил ИИ-сводки переписок в каналах и тредах в феврале 2024 года. Осенью 2025 года в сервисе появилась функция расшифровки и пересказа рабочих звонков.

#новости #slack

Начать дискуссию