Slack начал тестировать обновление инструмента для напоминаний и уведомлений Slackbot, которое превращает его в ИИ-помощника

Он сможет давать персонализированные ответы на основе переписок, файлов и других данных. Скриншот: SlackОбновлённый Slackbot тестируют сотрудники Salesforce, рассказали The Verge в Slack. Например, пользователь может спросить у бота: «Какие у меня задачи на сегодня?» или «Есть ли обновления по проекту?».В компании отметили, что Slackbot способен выполнять и «более сложные» задачи: составить план запуска продукта, собрать информацию из разных каналов, а также сгенерировать публикации для соцсетей с учётом тональности бренда.В компании не раскрыли, на основе каких моделей работает обновлённый Slackbot, но отметили, что не передают данные пользователей для обучения ИИ.Когда он станет доступен всем клиентам Slack, не уточнили. Но клиенты смогут отказаться от его использования.Slack добавил ИИ-сводки переписок в каналах и тредах в феврале 2024 года. Осенью 2025 года в сервисе появилась функция расшифровки и пересказа рабочих звонков. #новости #slack