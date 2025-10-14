Wildberries & Russ выкупила государственную долю в почтовом операторе UzPost в Узбекистане — РБК

12 октября 2025 года «Газета.uz» со ссылкой на источники сообщила, что госдолю (размер не уточняется) в почтовом операторе приобрёл российский маркетплейс. Факт приватизации UzPost подтвердил и источник Spot.

Теперь же РБК со ссылкой на источники пишет, что эту долю выкупила ООО «РВБ», объединённая компания Wildberries & Russ.

По словам собеседников издания, сделка «готовилась уже какое-то время», а у Wildberries «обширные планы» в стране. Wildberries отказался от комментариев. В UzPost написали, что «рассматривают привлечение инвестиций», но акционером остаётся государство.

Как отмечает «Газета.uz», перед сделкой уставной капитал оператора увеличили почти на 40% — в частности, за счёт передачи зданий 50 отделений почты на общую сумму 77,3 млрд сумов (516,2 млн рублей по курсу ЦБ на 14 октября 2025 года). Рыночная капитализация UzPost оценивается в 285,9 млрд сумов (1,9 млрд рублей).