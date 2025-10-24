Amazon объяснила причины массового сбоя Amazon Web Services — это «редкая» программная ошибка и «неисправная» автоматизация

«Умные» матрасы застревали в поднятом положении, не получалось оплатить заправку и заказать такси: сбой AWS продлился 13 часов и вызвал дискуссии о «зависимости» сервисов от Amazon

Специалисты напомнили о важности децентрализации серверов на фоне массовых жалоб клиентов.