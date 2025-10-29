YouTube перестанет показывать несовершеннолетним пользователям видео с «насилием» из игр и «социальным казино»

Согласно новым правилам, YouTube будет показывать сцены из видеоигр с «пытками или массовым насилием против мирных жителей» только авторизованным пользователям старше 18 лет.

При модерации видеохостинг будет учитывать продолжительность сцены и крупность плана, а также степень реалистичности человеческих персонажей. Ограничения не распространятся на короткие фрагменты, но затронут эпизоды, где насилие показано крупным планом или становится главным элементом действия. Деталей YouTube не привёл.

Попадут ли под модерацию видео с «реалистичными» сценами из игр наподобие Grand Theft Auto или Call of Duty, видеохостинг не уточнил, отмечает The Verge. До этого платформа не ограничивала показ «вымышленного» контента.



Кроме того, только совершеннолетним пользователям авторы смогут демонстрировать и продвигать игры в жанре «социального казино» — проекты, где ставки не связаны с реальными деньгами.



В марте 2025 года YouTube запретил авторам словесно упоминать или демонстрировать сервисы с онлайн-казино, не прошедшие сертификацию Google. Теперь же ограничения распространятся и на проекты, продвигающие «цифровые предметы с денежной стоимостью» — например, игровые скины, косметику и NFT.



Платформа предупредила, что может удалить или ограничить по возрасту видео, которые опубликованы до 17 ноября 2025 года и не соответствуют новым правилам. Чтобы избежать этого, YouTube рекомендует авторам обрезать или размыть соответствующие сцены и самостоятельно установить возрастное ограничение для аудитории своих каналов.

Для подтверждения возраста пользователей платформа использует данные из аккаунтов Google. Исключение составляют жители Австралии, Великобритании и Европейской экономической зоны, которые предоставляют при регистрации соответствующие документы.