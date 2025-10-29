Популярное
YouTube перестанет показывать несовершеннолетним пользователям видео с «насилием» из игр и «социальным казино»

Изменения вступят в силу 17 ноября 2025 года.

Источник: YouTube
Источник: YouTube

  • Согласно новым правилам, YouTube будет показывать сцены из видеоигр с «пытками или массовым насилием против мирных жителей» только авторизованным пользователям старше 18 лет.

  • При модерации видеохостинг будет учитывать продолжительность сцены и крупность плана, а также степень реалистичности человеческих персонажей. Ограничения не распространятся на короткие фрагменты, но затронут эпизоды, где насилие показано крупным планом или становится главным элементом действия. Деталей YouTube не привёл.

  • Попадут ли под модерацию видео с «реалистичными» сценами из игр наподобие Grand Theft Auto или Call of Duty, видеохостинг не уточнил, отмечает The Verge. До этого платформа не ограничивала показ «вымышленного» контента.

  • Кроме того, только совершеннолетним пользователям авторы смогут демонстрировать и продвигать игры в жанре «социального казино» — проекты, где ставки не связаны с реальными деньгами.

  • В марте 2025 года YouTube запретил авторам словесно упоминать или демонстрировать сервисы с онлайн-казино, не прошедшие сертификацию Google. Теперь же ограничения распространятся и на проекты, продвигающие «цифровые предметы с денежной стоимостью» — например, игровые скины, косметику и NFT.

  • Платформа предупредила, что может удалить или ограничить по возрасту видео, которые опубликованы до 17 ноября 2025 года и не соответствуют новым правилам. Чтобы избежать этого, YouTube рекомендует авторам обрезать или размыть соответствующие сцены и самостоятельно установить возрастное ограничение для аудитории своих каналов.

  • Для подтверждения возраста пользователей платформа использует данные из аккаунтов Google. Исключение составляют жители Австралии, Великобритании и Европейской экономической зоны, которые предоставляют при регистрации соответствующие документы.

  • Также с августа 2025 года YouTube выявляет несовершеннолетних пользователей в США с помощью ИИ. Систему планируют применить и в других странах.

