Google и Epic Games заключили мировое соглашение — корпорация пообещала снизить комиссию для разработчиков с 30% до 20%

Летом 2021 года Google снизила комиссию с 30% до 15% для разработчиков с выручкой до $1 млн. Приложение должно иметь больше 100 тысяч загрузок, высокий рейтинг и соответствовать другим требованиям. Если выручка больше — комиссия вырастет до 30%.