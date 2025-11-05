Google и Epic Games заключили мировое соглашение — корпорация пообещала снизить комиссию для разработчиков с 30% до 20%

По всему миру. Источник: Getty ImagesКомпании урегулировали спор, пишет The Verge. Если судья утвердит мировое соглашение, многолетнее разбирательство закончится.Google предложила снизить размер комиссий для разработчиков с 30% до 20%, а в некоторых случаях — до 9% в зависимости от типа транзакции. Например, за покупку, которая «даёт игровое преимущество» она составит 20%, а за ту, что его не даёт, — 9%. Как это будут определять — не уточняется.При этом 20% и 9% не учитывают дополнительную комиссию за использование внутренней платёжной системы Google — она составит ещё 5% сверху.Также компания упростит установку сторонних магазинов на Android. Нормы введут не только в США, а по всему миру, действовать они будут до июня 2032 года.Epic Games же больше не возражает, что Google требует от разработчиков поддержки своей платёжной системы в приложениях, но должны быть и альтернативные способы оплаты, в том числе с более низкими ценами.Летом 2021 года Google снизила комиссию с 30% до 15% для разработчиков с выручкой до $1 млн. Приложение должно иметь больше 100 тысяч загрузок, высокий рейтинг и соответствовать другим требованиям. Если выручка больше — комиссия вырастет до 30%. В 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple не повезло: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, наоборот, признали монополистом.Евгения ЕвсееваСервисы31 октGoogle официально разрешила разработчикам из США рассказывать о приложениях в других магазинах и использовать другую систему оплаты помимо внутренней Теперь они могут обходить комиссию магазина от Google.#новости #epicgames #google