Некоторые пользователи YouTube из СНГ рассказали, что сервис начал требовать подтвердить свой возраст с помощью фото документов, селфи, банковской карты или email-адреса — «Код Дурова»

С этим могут столкнуться и российские пользователи, которые посещают видеохостинг через иностранные IP-адреса, полагает издание.О получении соответствующих уведомлений «Коду Дурова» рассказали пользователи YouTube с «европейскими и белорусскими аккаунтами». Просьба подтвердить возраст появляется при открытии видео с возрастными ограничениями.Для верификации сервис предлагает на выбор один из способов: загрузить фото удостоверения личности, сделать селфи, предоставить данные банковской карты или адрес электронной почты. Последний компания передаёт стороннему подрядчику для проверки сайтов, которые посещал пользователь.В июле 2025 года YouTube сообщил, что начнёт выявлять несовершеннолетних пользователей в США при помощи ИИ — по их активности. Компания отмечала: если система ошибочно определит, что пользователю меньше 18 лет, у него будет возможность подтвердить свой возраст.В ноябре на Reddit появились жалобы пользователей на то, что YouTube определил их как несовершеннолетних и попросил подтвердить возраст.Кроме того, законы о проверке возраста пользователей приняли в Великобритании и ЕС. После этого крупные платформы начали добавлять функции проверки возраста пользователей, среди них — Reddit, Twich, Spotify, Discord, OpenAI и другие.Таня БоброваChatGPT21 ноябНекоторые англоязычные пользователи сообщили, что ChatGPT стал просить подтвердить возраст с помощью ID и селфи Система посчитала, что им меньше 18 лет, и ввела ограничения на некоторые «чувствительные» темы.#новости #youtube