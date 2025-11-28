Популярное
Некоторые пользователи YouTube из СНГ рассказали, что сервис начал требовать подтвердить свой возраст с помощью фото документов, селфи, банковской карты или email-адреса — «Код Дурова»

С этим могут столкнуться и российские пользователи, которые посещают видеохостинг через иностранные IP-адреса, полагает издание.

  • О получении соответствующих уведомлений «Коду Дурова» рассказали пользователи YouTube с «европейскими и белорусскими аккаунтами». Просьба подтвердить возраст появляется при открытии видео с возрастными ограничениями.
  • Для верификации сервис предлагает на выбор один из способов: загрузить фото удостоверения личности, сделать селфи, предоставить данные банковской карты или адрес электронной почты. Последний компания передаёт стороннему подрядчику для проверки сайтов, которые посещал пользователь.
  • В июле 2025 года YouTube сообщил, что начнёт выявлять несовершеннолетних пользователей в США при помощи ИИ — по их активности. Компания отмечала: если система ошибочно определит, что пользователю меньше 18 лет, у него будет возможность подтвердить свой возраст.
  • В ноябре на Reddit появились жалобы пользователей на то, что YouTube определил их как несовершеннолетних и попросил подтвердить возраст.
  • Кроме того, законы о проверке возраста пользователей приняли в Великобритании и ЕС. После этого крупные платформы начали добавлять функции проверки возраста пользователей, среди них — Reddit, Twich, Spotify, Discord, OpenAI и другие.
Таня Боброва
ChatGPT
Некоторые англоязычные пользователи сообщили, что ChatGPT стал просить подтвердить возраст с помощью ID и селфи

Система посчитала, что им меньше 18 лет, и ввела ограничения на некоторые «чувствительные» темы.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2F0xabma%2Fstatus%2F1991915983955746817&postId=2610698" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@0xabma</a>

