Таня Боброва
Сервисы

Роскомнадзор подтвердил блокировку Snapchat в России

Из-за использования платформы «для организации и проведения террористических действий», мошенничества и других преступлений.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.behance.net%2Fgallery%2F73108709%2FSnapchat-Office%3Flocale%3Des_ES&postId=2632748" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">behance.net</a>
  • Роскомнадзор ограничил работу американского сервиса ещё 10 октября 2025 года, пишет «Ъ» со ссылкой на регулятора.
  • В ведомстве уточнили РБК: по данным правоохранительных органов, Snapchat используют для организации и проведения террористических действий в России, вербовки их исполнителей, мошенничества и для других преступлений.
  • Snapchat в 2011 году запустили студенты Стэнфордского университета Эван Шпигель, Реджи Браун и Боб Мёрфи. Сервис позволяет обмениваться «исчезающими» фотографиями, видео и сообщениями. В апреле 2025 года компания отчитывалась о 900 млн активных пользователей в месяц.
  • Суды в России регулярно штрафовали владельца Snapchat — за отказ локализовать данные россиян. О проблемах с доступом к соцсети из России пользователи сообщали в ноябре 2025 года, писал Telegram-канал «Осторожно, новости».
  • Это уже третий сервис, о блокировке которого сообщил Роскомнадзор с начала декабря 2025 года: до этого были Roblox и FaceTime. В конце ноября 2025 года регулятор объявил, что «последовательно вводит ограничительные меры» против WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), и пригрозил заблокировать мессенджер.
Фёдор Краюшкин
Соцсети
#новости

