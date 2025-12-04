Роскомнадзор подтвердил блокировку Snapchat в России

Из-за использования платформы «для организации и проведения террористических действий», мошенничества и других преступлений.Источник: behance.netРоскомнадзор ограничил работу американского сервиса ещё 10 октября 2025 года, пишет «Ъ» со ссылкой на регулятора.В ведомстве уточнили РБК: по данным правоохранительных органов, Snapchat используют для организации и проведения террористических действий в России, вербовки их исполнителей, мошенничества и для других преступлений.Snapchat в 2011 году запустили студенты Стэнфордского университета Эван Шпигель, Реджи Браун и Боб Мёрфи. Сервис позволяет обмениваться «исчезающими» фотографиями, видео и сообщениями. В апреле 2025 года компания отчитывалась о 900 млн активных пользователей в месяц.Суды в России регулярно штрафовали владельца Snapchat — за отказ локализовать данные россиян. О проблемах с доступом к соцсети из России пользователи сообщали в ноябре 2025 года, писал Telegram-канал «Осторожно, новости».Это уже третий сервис, о блокировке которого сообщил Роскомнадзор с начала декабря 2025 года: до этого были Roblox и FaceTime. В конце ноября 2025 года регулятор объявил, что «последовательно вводит ограничительные меры» против WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), и пригрозил заблокировать мессенджер.Фёдор КраюшкинСоцсети18.02.2022Взрослые не воспринимают сервис всерьёз, а американские подростки обожают: история взлётов и падений Snapchat Компания первой внедрила «Истории», но проиграла конкурентам, скопировавшим их, сделала неудачный редизайн и потеряла миллионы пользователей. Свою первую квартальную прибыль — $23 млн — она получила только в феврале 2022 года.#новости