Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Маркетплейсы
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Бизнес выступил против расширения набора данных об аудитории онлайн-кинотеатров, которые те передают Mediascope

Речь о бессрочных идентификаторах, привязанных к номеру телефона, — это небезопасно и приведёт к лишним затратам.

Источник: РБК 
Источник: РБК 
  • Forbes ознакомился с отзывами на проект постановления, расширяющий список данных, которые бизнес передаёт Mediascope.
  • Минцифры предлагает обязать сервисы передавать Mediascope бессрочные идентификаторы пользователей, сформированные с использованием номеров телефонов, и «полную информацию о просмотрах конкретных фильмов и сериалов». Сейчас идентификаторы действуют 48 часов, но так «сложно учитывать полную аудиторию сериалов и других видеопроектов».
  • Проект раскритиковали Ассоциация больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», VK, «Сбер», «Т-Банк», «Мегафон», «Ростелеком», «Билайн», МТС, ВТБ, «Авито», HeadHunter, «Точка Банк»), комиссия по связи Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ассоциация «Отечественный софт» (АРПП), а также «Медиа-коммуникационный Союз» (МКС).
  • По их мнению, это приведёт к технологической зависимости от Mediascope и повысит уязвимость данных пользователей. Кроме того, интегрировать стороннее ПО «обычно технически довольно сложно».
  • Не у всех онлайн-кинотеатров и соцсетей номер телефона привязан к учётной записи, используются и почта, и сторонние системы авторизации («Яндекс ID», VK ID, «OK ID» и другие), обращают внимание в МКС. Из-за новых требований бизнесу придётся дорабатывать ИТ-системы, что приведёт к росту затрат.
  • Идентификатор пользователя, привязанный к номеру телефона, можно сравнить с номером паспорта или СНИЛС, то есть данными, которые однозначно связаны с владельцем, рассуждают в «Отечественном софте». Это может создать риски возможной слежки за пользователями.
  • В ассоциации просят ввести для Mediascope ответственность за разглашение информации, полученной от бизнеса, а также обязать его проходить независимый аудит защиты информации раз в год. АБД же предлагает разработать и утвердить технический регламент об анонимизации и криптографической обработке сведений.
Полина Лааксо
Сервисы
«Граничит с вмешательством в частную жизнь»: Минцифры предложило расширить набор данных, которые онлайн-кинотеатры и соцсети передают Mediascope

Последняя измеряет активность пользователей в интернете по поручению Роскомнадзора от 2022 года. Владеет ею ВЦИОМ.

Источник фото: ТАСС

#новости

3
1
1
27 комментариев