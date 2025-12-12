Бизнес выступил против расширения набора данных об аудитории онлайн-кинотеатров, которые те передают Mediascope

Речь о бессрочных идентификаторах, привязанных к номеру телефона, — это небезопасно и приведёт к лишним затратам. Источник: РБК Forbes ознакомился с отзывами на проект постановления, расширяющий список данных, которые бизнес передаёт Mediascope.Минцифры предлагает обязать сервисы передавать Mediascope бессрочные идентификаторы пользователей, сформированные с использованием номеров телефонов, и «полную информацию о просмотрах конкретных фильмов и сериалов». Сейчас идентификаторы действуют 48 часов, но так «сложно учитывать полную аудиторию сериалов и других видеопроектов».Проект раскритиковали Ассоциация больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», VK, «Сбер», «Т-Банк», «Мегафон», «Ростелеком», «Билайн», МТС, ВТБ, «Авито», HeadHunter, «Точка Банк»), комиссия по связи Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ассоциация «Отечественный софт» (АРПП), а также «Медиа-коммуникационный Союз» (МКС).По их мнению, это приведёт к технологической зависимости от Mediascope и повысит уязвимость данных пользователей. Кроме того, интегрировать стороннее ПО «обычно технически довольно сложно».Не у всех онлайн-кинотеатров и соцсетей номер телефона привязан к учётной записи, используются и почта, и сторонние системы авторизации («Яндекс ID», VK ID, «OK ID» и другие), обращают внимание в МКС. Из-за новых требований бизнесу придётся дорабатывать ИТ-системы, что приведёт к росту затрат. Идентификатор пользователя, привязанный к номеру телефона, можно сравнить с номером паспорта или СНИЛС, то есть данными, которые однозначно связаны с владельцем, рассуждают в «Отечественном софте». Это может создать риски возможной слежки за пользователями. В ассоциации просят ввести для Mediascope ответственность за разглашение информации, полученной от бизнеса, а также обязать его проходить независимый аудит защиты информации раз в год. АБД же предлагает разработать и утвердить технический регламент об анонимизации и криптографической обработке сведений.Полина ЛааксоСервисы11 нояб«Граничит с вмешательством в частную жизнь»: Минцифры предложило расширить набор данных, которые онлайн-кинотеатры и соцсети передают Mediascope Последняя измеряет активность пользователей в интернете по поручению Роскомнадзора от 2022 года. Владеет ею ВЦИОМ.#новости