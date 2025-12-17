В Roblox заявили о готовности выполнить требования РКН для снятия запрета в России

Сервис находится на связи с регулятором. Источник: RobloxПредставители Roblox подтвердили, что «наладили взаимодействие с Роскомнадзором», пишет Reuters. Сервис готов ограничить в России доступ к чату, пересмотреть процесс модерации контента и выполнить правовые требования для возобновления работы в стране.В РКН отметили, что неоднократно направлял в адрес Roblox требования по обеспечению безопасности детей, но сервис «не реагировал на них». Теперь платформа признала, что модерация контента и безопасность чатов между пользователями обеспечивалась в «недостаточной степени».Роскомнадзор заблокировал Roblox 3 декабря 2025 года. Причина — «распространение материалов экстремисткой направленности и пропаганда ЛГБТ-тематики*». *Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости #roblox #роскомнадзор