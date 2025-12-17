Популярное
Данила Бычков
Сервисы

В Roblox заявили о готовности выполнить требования РКН для снятия запрета в России

Сервис находится на связи с регулятором.

Источник: Roblox
Источник: Roblox
  • Представители Roblox подтвердили, что «наладили взаимодействие с Роскомнадзором», пишет Reuters. Сервис готов ограничить в России доступ к чату, пересмотреть процесс модерации контента и выполнить правовые требования для возобновления работы в стране.
  • В РКН отметили, что неоднократно направлял в адрес Roblox требования по обеспечению безопасности детей, но сервис «не реагировал на них». Теперь платформа признала, что модерация контента и безопасность чатов между пользователями обеспечивалась в «недостаточной степени».
  • Роскомнадзор заблокировал Roblox 3 декабря 2025 года. Причина — «распространение материалов экстремисткой направленности и пропаганда ЛГБТ-тематики*».

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.

