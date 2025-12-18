Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Самостоятельное подписание документов через «Госключ» стало доступно только с помощью Max

Других способов нет.

  • Max добавил для физлиц возможность подписывать документы через «Госключ». Теперь это единственная возможность самостоятельно подписать документы, обратили внимание пользователи.

  • Теперь работа сервиса «обеспечивается в мессенджере Max с использованием специального чат-бота», говорится в Telegram-канале «Госключ и все-все-все».

  • В комментариях авторы уточняют, что «возможность самостоятельного направления [документов] в настоящее время доступна только с использованием Max», но «сохраняется возможность направления из внешних ИС интегрированных организаций».

  • Раньше пользователям нужно было лишь загрузить в «Госуслуги» файл, указать категорию, отправить в приложение «Госключ» и подписать.

Полина Лааксо
Сервисы
Минцифры: сообщения, что нацмессенджер Max будет обязательным для подписания всех электронных документов, не соответствуют действительности

О том, что «Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись», 30 июля 2025 года написало РБК.

Источник фото: «РИА…

#новости #госключ #max

