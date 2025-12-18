Самостоятельное подписание документов через «Госключ» стало доступно только с помощью Max

Max добавил для физлиц возможность подписывать документы через «Госключ». Теперь это единственная возможность самостоятельно подписать документы, обратили внимание пользователи.

Теперь работа сервиса «обеспечивается в мессенджере Max с использованием специального чат-бота», говорится в Telegram-канале «Госключ и все-все-все».

В комментариях авторы уточняют, что «возможность самостоятельного направления [документов] в настоящее время доступна только с использованием Max», но «сохраняется возможность направления из внешних ИС интегрированных организаций».