Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

Крупные мобильные операторы разработали открытый API для маркировки звонков

Он позволит оптимизировать процесс обмена данными и более точно показывать имя и категорию звонящего.

Фото РБК
Фото РБК
  • Разработчиками API выступила «большая четвёрка» операторов — «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2, пишут «Ведомости». Решение упрощает привязку данных компаний к номерам, а также обмен данными между операторами и клиентами.
  • Интеграция API доступна любым операторам. Услуга обмена маркировками бесплатна. Для колл-центров и бизнеса привязка номера платная. Её цену не раскрыли, но до этого она составляла около 0,3 рубля за звонок, отмечает газета.
  • Маркировка звонков входит в первый пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. Соответствующий закон приняли в апреле 2025 года. Требования вступили в силу с 1 сентября. Они предусматривают отправку информации о том, что за компания звонит абоненту и какие услуги представляет.
  • В октябре 2025 года больше 60 региональных операторов связи из более чем 15 российских регионов написали коллективное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой изменить правила маркировки вызовов. По их мнению, схема маркировки «создаёт условия для дискриминации операторов связи». Они предложили ввести определение массовых и автоматизированных вызовов, а также маркировать звонки через единую госсистему «Антифрод» для сокращения затрат.
Евгения Евсеева
Сервисы
Колл-центры начали обходить требования по маркировке звонков — они совершают вызовы с номеров без идентификатора

Предположительно, с личных номеров сотрудников.

Источник: Getty Images

#новости #операторы

3
38 комментариев