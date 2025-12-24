Крупные мобильные операторы разработали открытый API для маркировки звонков

Он позволит оптимизировать процесс обмена данными и более точно показывать имя и категорию звонящего. Фото РБКРазработчиками API выступила «большая четвёрка» операторов — «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2, пишут «Ведомости». Решение упрощает привязку данных компаний к номерам, а также обмен данными между операторами и клиентами.Интеграция API доступна любым операторам. Услуга обмена маркировками бесплатна. Для колл-центров и бизнеса привязка номера платная. Её цену не раскрыли, но до этого она составляла около 0,3 рубля за звонок, отмечает газета.Маркировка звонков входит в первый пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. Соответствующий закон приняли в апреле 2025 года. Требования вступили в силу с 1 сентября. Они предусматривают отправку информации о том, что за компания звонит абоненту и какие услуги представляет.В октябре 2025 года больше 60 региональных операторов связи из более чем 15 российских регионов написали коллективное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой изменить правила маркировки вызовов. По их мнению, схема маркировки «создаёт условия для дискриминации операторов связи». Они предложили ввести определение массовых и автоматизированных вызовов, а также маркировать звонки через единую госсистему «Антифрод» для сокращения затрат.Евгения ЕвсееваСервисы13 октКолл-центры начали обходить требования по маркировке звонков — они совершают вызовы с номеров без идентификатора Предположительно, с личных номеров сотрудников.#новости #операторы