Евгения Евсеева
Сервисы

YouTube открыл для всех пользователей функцию автоматического дубляжа видео и добавил новые языки, включая русский

Количество поддерживаемых языков — 27.

Источник: YouTube
  • YouTube начал тестировать функцию автоматического дубляжа с ограниченным числом авторов летом 2023 года. Инструмент работает на базе ИИ-сервиса Aloud, разработанного в инкубаторе Google Area 120.
  • Теперь она доступна всем пользователям, а количество поддерживаемых языков расширили до 27 — среди них есть и русский. Видео переведётся как с английского на русский, так и с русского на английский.
  • Дубляж генерируется при загрузке видео. Автор может прослушать его в личном кабинете и удалить звуковую дорожку на другом языке, если ему не понравится её качество. Сделать это можно как до, так и после публикации ролика.
Источник: скриншот vc.ru 
  • «Яндекс» добавил автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах (кроме лицензионного контента) в «Браузере» в сентябре 2021 года. В ноябре появился закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком. В августе 2022-го — синхронный перевод прямых трансляций. В апреле 2023-го — автоматический перевод видео с китайского языка, а в феврале 2024-го — с японского и корейского.

