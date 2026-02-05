YouTube открыл для всех пользователей функцию автоматического дубляжа видео и добавил новые языки, включая русский

Количество поддерживаемых языков — 27. Источник: YouTubeYouTube начал тестировать функцию автоматического дубляжа с ограниченным числом авторов летом 2023 года. Инструмент работает на базе ИИ-сервиса Aloud, разработанного в инкубаторе Google Area 120.Теперь она доступна всем пользователям, а количество поддерживаемых языков расширили до 27 — среди них есть и русский. Видео переведётся как с английского на русский, так и с русского на английский.Дубляж генерируется при загрузке видео. Автор может прослушать его в личном кабинете и удалить звуковую дорожку на другом языке, если ему не понравится её качество. Сделать это можно как до, так и после публикации ролика.Источник: скриншот vc.ru «Яндекс» добавил автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах (кроме лицензионного контента) в «Браузере» в сентябре 2021 года. В ноябре появился закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком. В августе 2022-го — синхронный перевод прямых трансляций. В апреле 2023-го — автоматический перевод видео с китайского языка, а в феврале 2024-го — с японского и корейского.#новости #youtube