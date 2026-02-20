Облачное подразделение Amazon в декабре 2025 года дважды сталкивалось со сбоями из-за ошибок инструментов на базе ИИ — FT

В компании говорят, что сбои произошли по вине людей. Фото Reuters У Amazon Web Services (AWS) в декабре 2025 года произошло как минимум два сбоя, которые были вызваны ошибками в работе инструментов на базе ИИ, выяснила FT.Наиболее крупный инцидент случился в середине декабря после того, как инженеры позволили ИИ-агенту Kiro внести изменения в систему, которую используют клиенты AWS. По данным газеты, ИИ принял решение «удалить и заново создать среду». Сбой продлился около 13 часов.По словам собеседников издания, это был уже второй случай, когда один из ИИ-инструментов стал причиной сбоя в работе AWS. Однако подробностей они не привели.Представитель Amazon заявил, что оба сбоя были вызваны человеческой ошибкой, а не ИИ, продлились «короткое время» и затронули «небольшое число» клиентов. При этом в компании подтвердили, что проблемы возникли в системах, использующих ИИ, но назвали это «совпадением».В июле 2025 года Amazon представила ИИ-агента для программирования Kiro. Осенью того же года Reuters писало, что компания рекомендует своим сотрудникам отказаться от сторонних ИИ-инструментов для написания кода и использовать внутренние разработки, в частности Kiro.В октябре 2025 года в работе Amazon Web Services произошёл глобальный сбой, который затронул банки, онлайн-сервисы и игровые платформы по всему миру. Он продлился больше 12 часов. Тогда компания объяснила проблему «редкой» программной ошибкой.#новости #amazon