Евгения Евсеева
Сервисы

Google снизит комиссию для разработчиков приложений с 30% до 15% — но постепенно в разных странах

Компания отметила, что благодаря этим обновлениям урегулировала спор с Epic Games.

Источник: Google 
  • Комиссия за покупки внутри приложений снизится с 30% до 20% в приложениях, которые пользователи установили после ввода новых правил. Для «старых» скачиваний она составит 25%. Это правило будет работать, если разработчик использует платёжную систему от Google.
  • Если отказаться от неё и использовать сторонние решения, комиссия будет меньше: 15% — для новых установок, 20% — для старых.
  • Размер комиссии будет снижаться постепенно: к 30 июня 2026 года — в Великобритании, Евросоюзе и США, к 30 сентября — в Австралии, к 31 декабря — в Корее и Японии, к 30 сентября 2027 года — по всему миру.
  • Кроме того, Google упростит установку на Android приложений из сторонних магазинов: для этого она запустит программу Registered App Stores — компании смогут зарегистрироваться в ней и предложить свой магазин для Android, пишет Bloomberg. Сперва программа заработает за пределами США.
  • В 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.
  • Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.
  • Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple не повезло: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, наоборот, признали монополистом. После этого Google и Epic Games заключили мировое соглашение: первая пообещала снизить комиссии.
Евгения Евсеева
Сервисы
Google официально разрешила разработчикам из США рассказывать о приложениях в других магазинах и использовать другую систему оплаты помимо внутренней

Теперь они могут обходить комиссию магазина от Google.

