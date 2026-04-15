Google добавила в Chrome функцию «навыков» для сохранения и быстрого использования промптов в боковом чате с Gemini

Её постепенно открывают пользователям с доступом к Gemini, у которых в браузере установлен английский язык.Источник: GoogleИнструмент позволяет сохранить любой промпт из чата с Gemini как «навык», который в дальнейшем можно использовать без необходимости повторного ввода, сообщила Google.Применять «навыки» можно как для конкретного сайта, так и для группы вкладок. Для этого требуется ввести в чате с Gemini «/» или нажать «+» рядом с полем ввода, а затем выбрать нужный из выпадающего списка. Аналогичным образом функция реализована в браузерах Atlas от OpenAI, Comet от Perplexity, Dia от The Browser Company и других.Google также запустила библиотеку готовых «навыков», которые пользователи могут добавлять к себе и редактировать. Среди них, например, есть промпты для сравнения товаров на разных вкладках, расчёта калорий в открытом рецепте и поиска информации в документах.Источник: GoogleПо словам Google, при выполнении действий, связанных с личными данными или использованием сторонних сервисов, браузер будет запрашивать подтверждение. Например, перед добавлением события в календарь или отправкой электронного письма.«Навыки» постепенно открывают для пользователей Chrome с доступом к Gemini (в России сервис официально не работает), у которых в браузере установлен английский язык.Артур Томилко