Данила Бычков
Сервисы

WhatsApp* начал тестировать платную подписку Plus с функциями кастомизации приложения — в Европе она стоит €2,49 в месяц

Все основные функции приложения останутся бесплатными.

Источник: WABetaInfo
Источник: WABetaInfo
  • Подписка WhatsApp* Plus уже доступна ограниченному числу пользователей, пишет WABetaInfo. Её цена в разных регионах будет отличаться — например, в Европе подписка стоит €2,49 (примерно 218 рублей по курсу ЦБ на 21 апреля 2026 года) в месяц.
  • Все основные функции WhatsApp* останутся бесплатными. Подписка включает доступ к эксклюзивным наборам стикеров с анимацией, возможность изменять темы и иконки приложения, а также дополнительные рингтоны для звонков. При этом подписка не уберёт из приложения рекламу, отмечает TechCrunch.
  • Ещё одна функция WhatsApp* Plus — закрепление до 20 чатов вместо стандартного лимита в три. В дальнейшем Meta* планирует добавить новые функции, чтобы сделать подписку «более ценной», отмечает издание.
  • Сейчас Meta* монетизирует WhatsApp* за счёт рекламы, отмечает AndroidPolice. Также есть подписка для бизнес-аккаунтов Meta* Verified. В январе 2026 года Android Authority заметило в бета-версии для Android упоминание платной подписки, которая отключает встроенную рекламу в каналах и «статусах».

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

