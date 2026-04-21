Мессенджер Max переименовался в «Макс» — но от старого названия не отказывается

В компании говорили, что используют два варианта написания. Скриншот vc.ru Название изменилось в магазинах приложений и на сайте мессенджера.В апреле 2026 года гендиректор Max Фарит Хуснояров рассказывал, что название — «общепринятое сокращение от слова “максимум”». Тогда же он говорил, что в официальных коммуникациях и в брендинге команда мессенджера использует два варианта написания — Max и «Макс». Так делают многие мессенджеры.Летом 2025 года президент России подписал закон о создании национального мессенджера. Правительство постановило, что им станет Max, а развивать его будет «Коммуникационная платформа», «дочка» VK. По словам последней, на декабрь 2025 года в сервисе зарегистрировалось 75 млн пользователей, среднесуточная аудитория составила 45 млн.Полина ЛааксоСервисы15 апр«Обидно, что уже нет шанса узнать, как бы Мах развивался без принуждения и блокировок. Я бы хотел честной борьбы за пользователя» Так рассуждает сотрудник нацмессенджера, который поговорил с «Бумагой» на условиях анонимности.#новости #max #макс