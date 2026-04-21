Евгения Евсеева
Сервисы

Мессенджер Max переименовался в «Макс» — но от старого названия не отказывается

В компании говорили, что используют два варианта написания.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Название изменилось в магазинах приложений и на сайте мессенджера.
  • В апреле 2026 года гендиректор Max Фарит Хуснояров рассказывал, что название — «общепринятое сокращение от слова “максимум”». Тогда же он говорил, что в официальных коммуникациях и в брендинге команда мессенджера использует два варианта написания — Max и «Макс». Так делают многие мессенджеры.
  • Летом 2025 года президент России подписал закон о создании национального мессенджера. Правительство постановило, что им станет Max, а развивать его будет «Коммуникационная платформа», «дочка» VK. По словам последней, на декабрь 2025 года в сервисе зарегистрировалось 75 млн пользователей, среднесуточная аудитория составила 45 млн.
Полина Лааксо
Сервисы
«Обидно, что уже нет шанса узнать, как бы Мах развивался без принуждения и блокировок. Я бы хотел честной борьбы за пользователя»

Так рассуждает сотрудник нацмессенджера, который поговорил с «Бумагой» на условиях анонимности.

Источник фото: «Ведомости»

