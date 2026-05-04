Полина Лааксо
Сервисы

«Сбер» и «Т-Банк» начали отключать личные чаты между клиентами в своих приложениях

Причины не раскрывают. Комментарии к переводам по-прежнему работают.

  • В обновлённом интерфейсе «Т-Банка» вместо раздела, где раньше можно было переписываться с другими клиентами, находится чат с техподдержкой. Внимание на это обратила «Вёрстка». У одного редактора vc.ru чаты тоже исчезли. У другого, в более старой версии, они всё ещё доступны.
  • В поддержке банка сказали «Вёрстке», что «переписки с другими клиентами были удалены». Редактору vc.ru сперва предложили перезагрузить приложение, «обновить ПО» и «написать кому-нибудь в чат, чтобы проверить, удаётся ли отправлять сообщения другим клиентам банка». В ответ на то, что раздела с чатами на привычном месте нет, сотрудник сказал, что поддержка вернётся с обратной связью до 5 мая включительно. (Дополнено в 18:00 мск: она подтвердила удаление переписок.)
  • Формально раздел с чатами есть: в версии приложения Drive T, например, кнопка находится в верхнем правом углу в чате с техподдержкой, но там остались только маркетинговые сообщения.
  • Редактор vc.ru отправил собеседнику открытку вместе с деньгами. При нажатии на push-уведомление с ответом первому удалось и зайти в переписку, и ответить. Но после клика на кнопку «назад» чат моментально исчез из списка. То же произошло при второй попытке.
  • «Сбер» начал отключать «Диалоги» 27 апреля 2026 года и намерен удалить их у всех к 5 мая, пишет издание со ссылкой на поддержку банка. У редактора vc.ru пока что получается зайти в них через профили собеседников в разделе «Перевести».
  • Банки вносят изменения на фоне ограничений против Telegram и WhatsApp запрещённой в России Meta, борьбы властей с VPN, а также временных региональных отключений интернета и SMS.
  • В феврале 2026-го РБК со ссылкой на источники также сообщало, что ФСБ запретила вносить в «белый список» приложения тех банков, кто не установил систему хранения переписок. В их число как раз входят «Сбер» и «Т-Банк». Редакция vc.ru направила запросы в обе пресс-службы.

