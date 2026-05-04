«Сбер» и «Т-Банк» начали отключать личные чаты между клиентами в своих приложениях

Причины не раскрывают. Комментарии к переводам по-прежнему работают.Скриншот vc.ruВ обновлённом интерфейсе «Т-Банка» вместо раздела, где раньше можно было переписываться с другими клиентами, находится чат с техподдержкой. Внимание на это обратила «Вёрстка». У одного редактора vc.ru чаты тоже исчезли. У другого, в более старой версии, они всё ещё доступны.В поддержке банка сказали «Вёрстке», что «переписки с другими клиентами были удалены». Редактору vc.ru сперва предложили перезагрузить приложение, «обновить ПО» и «написать кому-нибудь в чат, чтобы проверить, удаётся ли отправлять сообщения другим клиентам банка». В ответ на то, что раздела с чатами на привычном месте нет, сотрудник сказал, что поддержка вернётся с обратной связью до 5 мая включительно. (Дополнено в 18:00 мск: она подтвердила удаление переписок.)Формально раздел с чатами есть: в версии приложения Drive T, например, кнопка находится в верхнем правом углу в чате с техподдержкой, но там остались только маркетинговые сообщения.Редактор vc.ru отправил собеседнику открытку вместе с деньгами. При нажатии на push-уведомление с ответом первому удалось и зайти в переписку, и ответить. Но после клика на кнопку «назад» чат моментально исчез из списка. То же произошло при второй попытке.Скринкаст vc.ru. На нём видно, как чат сразу скрывается«Сбер» начал отключать «Диалоги» 27 апреля 2026 года и намерен удалить их у всех к 5 мая, пишет издание со ссылкой на поддержку банка. У редактора vc.ru пока что получается зайти в них через профили собеседников в разделе «Перевести».Банки вносят изменения на фоне ограничений против Telegram и WhatsApp запрещённой в России Meta, борьбы властей с VPN, а также временных региональных отключений интернета и SMS.В феврале 2026-го РБК со ссылкой на источники также сообщало, что ФСБ запретила вносить в «белый список» приложения тех банков, кто не установил систему хранения переписок. В их число как раз входят «Сбер» и «Т-Банк». Редакция vc.ru направила запросы в обе пресс-службы.#новости